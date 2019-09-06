「已讀不回」揪出殘忍兇案　3名惡員工涉殺人罪遭收押禁見

▲3名員工疑似侵吞公司帳款後，殘忍將老闆殺害棄屍。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、趙永博／新北報導

日前一名錢莊老闆發現公司款項遭員工侵吞，3名員工在東窗事發後竟把老闆殺害，還把屍體運到宜蘭火化丟棄，其家人發現死者手機雖然處於開機狀態，訊息也呈現已讀，但卻聯繫不上，驚覺有異於是報警求助。警方將3人約談到案後，依殺人罪嫌移送法辦，新北地院法官認為3名錢莊員工涉嫌重大，6日裁定收押禁見。

警方在7月16日晚間接獲施姓老闆的妹妹報案，指稱哥哥失蹤一大段時間，而且其手機還是處於開機狀態，傳訊息也呈現「已讀」，再加上錢莊裡面的唐姓、陳姓、江姓等員工都失聯，讓施男家人認為其中有問題報警求助。

▲3名員工經新北地院審理後，依殺人罪裁定收押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

警方查出，唐姓、陳姓、江姓3名錢莊員工涉嫌作假帳，藉此侵吞老闆約百萬元，被施男發現這樁「飼老鼠咬布袋」事情後，3人竟為此合謀殺害老闆，並運屍到宜蘭壯圍火化，企圖煙滅證據。但由於施姓死者的手機持續約一個月都沒關機，訊息也呈現已讀，警方認為3名兇嫌在殺害老闆後，企圖用死者手機聯絡其他債務人，維持施男存活的假像，同時用他的名義回收債務帳款。

警方於4日將3名涉案嫌犯逮捕，並依據嫌犯所指出的棄屍地點，挖掘出疑似施男的頭蓋骨，在收集相關證據後，依殺人罪嫌將3人移送法辦。經新北地方法院審理後，法官認為3人犯行重大，且有逃亡串證之虞，裁定3人收押禁見。

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