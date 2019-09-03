替友出氣虐死人又棄屍山林　義氣男判刑18年定讞

▲高姓男子虐殺人後，還棄屍山林任其屍體遭野狗啃食，判刑18年定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子高庭江，因為替友人出氣，將22歲的劉姓男子綁走，並以電擊棒、鋁棒痛毆凌虐劉男長達18小時致死，最後棄屍於龍潭乳姑山區草叢。高男犯案後逃亡遭通緝，一審重判無期徒刑，二審則改判18年。案經上訴，最高法院審理後，3日駁回上訴，維持有期徒刑18年定讞。

判決指出，高男（30歲）與友人許家瑋（36歲）熟識，許男在2016年8月間，遭另一名友人劉姓男子誣賴，指稱許男偷走鑽錶、現金，價值超過200萬元，並找人痛毆許男。許男不滿存心報復，找了高男前來協助，2016年8月21日深夜間以買毒為名約出劉男，隨即將劉男押到山區。

為了躲避行蹤，許男一行人又改躲藏在汽車旅館中，而過程中，2人不斷持電擊棒、鋁棒凌虐劉男，時間長達18小時，劉男曾多次哀求，但2人均不理會。直到住房時間到了，2人將奄奄一息的劉男抬上車，車開到一半才發現劉男已氣絕身亡，2人遂將屍體棄屍在龍潭乳姑山區，各自逃逸。許男兩天後因良心不安到警局自首，高男則逃亡遭發布通緝。

許男涉案部分，最高法院2018年5月間依照殺人、妨害自由等罪，判處20年有期徒刑定讞。高男事後遭逮，但他被捕後否認犯罪，多方狡辯。一審法院審理後，認為高男虐殺劉男，犯案後棄屍，任其屍體遭蠹蟲啃食，惡性重大、嚴重危害治安；再加上他曾因殺人罪判刑14年定讞，2015年才獲得假釋，假釋僅1年又犯案，因此重判無期徒刑。

案件上訴二審，高等法院審理後，改認定高男在汽車旅館內只是看管劉男，並未動手虐打；雖然高男有殺人的間接故意，但一審量刑仍過重，因此二審改判有期徒刑18年。全案再上訴第三審，最高法院3日駁回上訴定讞。