獨／冷血割稻尾！錢莊老闆死後手機都「已讀」　3煞埋屍續收帳款

▲錢莊老闆遭殺棄屍宜蘭，陳姓凶嫌犯移送新北地檢。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、張君豪／新北報導

新北市林口警方5日宣布偵破唐姓、陳姓、江姓錢莊員工涉嫌因作假帳爽A老闆上百萬元，被施姓老闆發現竟是「飼老鼠咬布袋」，3人居然將老闆殺害，並運屍到宜蘭壯圍火化掩埋；綽號「小馬」的施姓錢莊老闆在放款業界頗有名氣，由於3凶嫌殺害老闆後，死者手機仍續約一個月都處於開機、已讀的狀態，警方不排除3凶嫌殺害老闆後，企圖利用老闆手機連絡其他債務人催債收帳款，並維持老闆仍存活假象，藉此「割稻仔」大收老闆放出去的款項。

▲施姓老闆慘遭自己的手下慘忍殺害焚屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據調查：警方7月16日晚間接獲死者妹妹在泰山區明志派出所報案，指稱哥哥失蹤經月完全沒有消息，更讓家人親友害怕的是，小馬雖然失蹤多時，但是手機依然有開機，家人親友傳LINE訊息給他、均會「已讀」但卻都沒有回應，剛開始親友研判小馬應該有事在忙，隨著時間拖久、加上連地下錢莊唐姓等員工都失聯，才驚覺不對趕緊報警。

新北警方先把小馬列失蹤人口協尋，並受理妨害自由案展開偵辦，但今年7月初起、警方陸續收到不少小馬的債務人想還債，或者想續借錢，卻連絡不上小馬的情資，加上多名民眾反映：「小馬手機都有開、訊息也都已讀，但都沒有回應」隨著小馬失聯時間太久，警方驚覺案情並不樂觀。

後來小馬在新北市三芝區一名同業，把業界驚傳小馬可能遭公司員工綁架要錢的情資透露給新北市刑大熟悉的警官，新北刑大緊急開會後決定由新北警林口分局、與刑大科偵隊成立專案小組展開調查。

日前刑大科偵組過濾小馬手機基地台訊號與通聯記錄，發現落網江姓犯嫌雖然供稱6月16日當天就殺害老闆焚屍，但警方發現死者手機訊號一直開到7月中旬才完全關機。專案小組透過解析手機通聯、訪查被害人家屬，偵訊完江嫌後，目前暫時排除3人有擄人勒贖索款不成憤而撕票的犯行。

但江男等3人對殺害施男後為何維持手機開機言語閃爍，專案小組不派除3人殺害施男後，企圖利用老闆手機連絡其他債務人催債收帳，殺人分屍掩埋後繼續冷血維持老闆仍存活假象，藉此「割稻仔」大收老闆放出去的款項。

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