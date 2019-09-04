阿聯媒體人被妻子酸「失敗者」！　怒用鐵鎚殺人還求無罪釋放

▲馬修用鐵鎚殺死妻子後，卻可能在上訴後被判無罪。（圖／翻攝自Facebook／Francis Matthew）

實習記者曾筠淇／綜合報導

前海灣新聞（Gulf News）的編輯馬修（Francis Matthew）在2017年7月時，於位在杜拜的別墅中，用鐵鎚狠狠敲死自己的妻子珍（Jane Matthew），進而被判處15年的刑期。不過，馬修的律師Ali Al Shamsi認為，珍之所以會被殺，全是因為馬修先被對方辱罵「失敗者」，因此他要求應讓馬修無罪釋放。

據每日星報、太陽報等外媒報導，現年63歲的馬修在兩年前時，於杜拜的別墅用鐵鎚連續敲擊手無寸鐵的妻子珍，最後還殘酷的將對方打到死才罷休。馬修原先是以人身攻擊的罪名被判了10年徒刑，但事後因為被珍的家人認為是蓄意謀殺，所以又改被判為15年。目前，Ali Al Shamsi則積極以「珍先挑釁」為由，希望能幫馬修脫罪。

Ali Al Shamsi認為，馬修會拿起鐵鎚動手殺人，全是因為先被珍侮辱為「失敗者」，最終才會引起爭執而發生憾事。珍的手足曼寧（Peter Manning）則表示，因為珍是女人，所以生命不會被尊重，而女性也只能屈服，而且「在阿拉伯聯合大公國內，婦女不能辱罵自己的丈夫。」

今天舉辦的公聽會上，Ali Al Shamsi便是對原先判決提出質疑，並以「珍先辱罵對方」來為馬修脫罪。不過，馬修最終若成功被無罪釋放，他仍會被驅逐出阿拉伯聯合大公國。

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