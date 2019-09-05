失蹤88天...錢莊老闆慘遭擄殺！兇嫌祖厝找到「被燒過骨頭」　阿公嚇壞

▲殺人棄屍宜蘭祖厝，警赴現場開挖，並挖出被燒過的部分骨頭。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

新北市一名經營錢莊的施姓老闆6月中旬遭到3名惡煞擄走，警方接獲報案後於4日循線逮捕3名涉案男子，其中一人偵訊時供稱「他（施男）死了、也埋了」，還供出埋屍地點就位於宜蘭縣壯圍鄉壯濱路、其中一名江嫌祖厝的菜園中；警方5日趕赴現場進行開挖，並挖出疑似是施男被燒過的部分骨頭，而目前已確定兇嫌有焚屍滅證，至於是否有分屍，還有待確認。

警方初步調查，施男平時經營錢莊，而3名兇嫌是施男底下員工，6月中旬時3嫌將施男擄走，自此下落不明。施男家屬表示，施男剛失蹤時還曾與他聯繫上，但他卻稱不知道自己在哪裡，手機定位也沒有地點，最後只好上網PO文協尋，並且報警求助。

▲施男失蹤後，家屬曾PO文協尋。（圖／翻攝臉書）

經過連日的追查，施男失蹤88天後，警方終於在4日循線於林口逮捕3名嫌犯。然而，令人驚訝的是，其中一名嫌犯表示施男早已身亡，且已埋在宜蘭縣壯圍鄉、江姓嫌犯老家的菜園中。警方初步了解，3嫌手段相當凶殘，在殺害施男後還一度焚屍滅證、再行掩埋，目前已經趕抵現場拉起封鎖線，並開挖找尋施男遺體。

警方在5日中午12時30分許，在江嫌祖厝的菜園中挖出疑似是施男被燒過的部分骨頭，目前已確定兇嫌有焚屍滅證，但因沒有挖出遺體，警方目前已將嫌犯帶回，並積極調查其他可能埋屍地點，至於是否有分屍，還有待進一步調查釐清。

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