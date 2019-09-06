小二女突露「皮開爛肉傷口」媽嚇瘋！　7千人險閃尿...下秒讚翻：有錢途！

▲女兒逼真的特殊化妝把媽媽嚇壞了。（圖／網友李盈瑩授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

「特殊化妝」是一門專精的技術，也是現在電影、戲劇不可或缺的要素之一，通常演員們都要花上好幾個小時才能完妝。一名小二女童日前突然給媽媽看手上「血肉模糊的傷口」，差點把媽媽嚇個半死，不過還好這只是她看影片試玩的特殊妝效而已，照片一出也騙過大批網友的眼睛。

「現在的小孩都這麼厲害膩？！」一名媽媽在臉書「美妝公社」中貼出女兒照片，她表示女兒突然叫她看自己的手，眼前景象卻讓她心臟險停。只見女兒不僅手背的皮膚被掀開，還露出血淋淋的爛肉，加上無血色的表情真的嚇壞媽媽了。

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▲女兒用衛生紙、膠水和顏料做出的假傷口 。（圖／網友李盈瑩授權使用）

不過還好這其實只是女兒在玩特殊化妝而已，媽媽透露小二的女兒從小就會拿她的口紅、眼影等彩妝品玩，最近甚至開始看影片學剪裁衣服和特殊化妝，這次手上的爛肉就是用膠水、衛生紙和水彩做出來的，逼真的樣子也已經吸引了7千多名網友按讚肯定。

網友們見狀都表示很有天分，甚至還預約要做萬聖節造型，「我看到嚇到，想說要趕快帶去看醫生」、「不要這麼強好嗎」、「欠栽培了」、「我以為他受傷了」、「未來的特殊化妝師，超賺的」、「沒看文字還以為孩子發生了什麼事」、「請假技能GET哈哈哈」、「這個很有錢途喔」。

面對網友一片讚聲看好，媽媽則感性地向《ETtoday新聞雲》記者表示，雖然有希望很好，但她還是覺得小朋友單純、平安過生活是最好的；當然以後女兒若還是對這領域有興趣，她一定會支持，不會強迫她要做特定類型的工作。

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