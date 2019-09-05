京華城將標售仍辦周年慶　「現金回饋」正式走入歷史

▲京華城面臨第4次開標，商場周年慶照辦。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

去年12月底正式開放標售的「台北市最大購物中心」京華城，挺過了3次標售仍未易主，又來到周年慶的9月，雖9／25將正式開放第4次標售，但因賣場仍在營業中，也持續舉辦周年慶回饋活動，只不過以往的「滿額退現金」方案已改成「商品券」，全台無二的周慶現金回饋已正式走入歷史。

▲去年京華城17周年慶時還舉辦記者會，今年周年慶則默默開打。（圖／京華城提供）

隨著3次流標，京華城18周年慶仍於9／12至9／30登場，期間全館當日累積滿5,000元送500元商品券，刷京華卡或持Living Card當日累積滿5,000送600元商品券，比去年多100元回饋，商品券使用期間為10／15前。首四日京華卡友滿額限量加碼，滿10萬送Apple AirPods藍牙耳機、滿30萬送Dyson個人空氣清淨風扇、滿50萬送APPLE iPad Pro 11吋 64G。

▲APPLE iPad Pro 11吋 64G。（圖／京華城提供）

卡友禮回饋則在9／12至9／21刷京華卡單筆滿1,500元，贈法國Luminarc樂美雅強化餐具四件組、9／22至9／30贈日本HARIO雲朵咖啡壺；9／12至9／30刷京華卡當日累積滿1萬元，送瑪露塔玫瑰深型不沾導磁湯鍋22cm、9／16至9月底持Living Card，加上單筆1,000元，送台塑生醫環保洗碗精，均為限量提供。

▲Luminarc樂美雅強化餐具四件組。（圖／京華城提供）

▲瑪露塔玫瑰深型不沾導磁湯鍋22cm。（圖／京華城提供）

從2005年起，京華城為與其他商場區隔，在周年慶期間首度以「現金」進行回饋，別家百貨消費後回饋「抵用券」，不但有使用期限且僅能在同百貨使用，京華城則直接回饋現金，SKII專櫃在周慶首日每年大排長龍，10萬起跳的高滿額回饋也通常在首日就送完。

▲京華城目前許多地區內部空蕩。（圖／記者黃靖惠攝）

京華城地權達5000坪，在2001年風光開幕，一年人潮最高可達50萬人次，業績因信義區商圈崛起加上交通不便而受到影響，9／25將進入第4次投標，底價開在342億元，等同每坪686萬元，已比之前便宜10％。京華城副總阮信囊表示，周年慶不會受標售案影響，商場是否要繼續經營，都要看得標者的計畫。