120坪遊戲球池不限時間玩到飽　台中秀泰站前店「爸媽放風天堂」開幕

▲台中秀泰樂米樂園開幕，打造更多親子遊戲空間。（圖／秀泰提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台中秀泰生活站前店近期邀請樂米樂園進駐，改裝加碼「親子商場」印象，引進120坪大兒童遊戲球池、50坪大蹦床體育館與體驗區域，主打全場有200個爸媽休息座位，且連充電座都準備好，向龐大的親子客群招手，開幕期間還推出球池不限時間玩到飽優惠。

2017 年台中開幕的秀泰生活站前店，為吸引親子與家庭客，在館內打造擁有全台唯一的迪士尼廳、閱讀空間充足的小書房，近期號稱百萬人入場的「樂米樂園」也正式進駐，讓全館親子設施面積已達近千坪。

去年底在樹林秀泰開幕的樂米樂園台灣首店，以多元新穎的遊樂設施、豪華舒適的休憩區域為號召，創下百萬人潮業績，近期首度前進中台灣，在秀泰生活站前店開幕樂米樂園台中北歐館，佔地寬廣達600坪，內有120坪百萬遊戲球池、職能體驗城市大街、貴婦切切樂 BUFFET超市、50坪大蹦床運動館、霸王龍探險考古沙池、智能互動益智設施與全軟包主題幼童淘氣堡。

而其他特別之處，則是被稱為「爸媽放風天堂」的休息區，全場超過200個家長休息座位，且座椅區皆提供充電插座與USB孔，加上全區免費Wi-Fi服務，強調小孩在「放電」，爸媽「悠閒放風」。試營運期間另推出盡情暢玩不限時促銷，兒童票價315元起。

▲爸媽休息區設備充足。