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最強周年慶！昇恆昌免稅購物網　免稅價外最低再3折

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▲▼昇恆昌免稅購物網周年慶記者會鳳小岳,昇恆昌總經理江建廷。（圖／記者湯興漢攝）

▲昇恆昌免稅購物網推出史上最強周年慶。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

消費中心／台北報導

近期或下半年計劃出國的人注意了！昇恆昌免稅購物網推出史上最高周年慶優惠，除了現金折扣、滿額贈禮、超過80個品牌加碼禮、免稅通路限定特惠組、5大銀行刷卡金回饋，更不能錯過「7、17、27 最狂閃購日」，強打每月7、17、27日有快閃特選商品優惠，免稅價外最低再3折，這波超級優惠堪稱是前所未有。

出國旅遊除了玩，當然就是要血拼一番，好好犒賞自己，尤其機場買免稅品優惠多，有時間當然要好好逛一下，假如急著趕飛機的話，這時候就可以好好利用免稅品線上預購網站，手指點一點，戰利品輕鬆入袋。其中，許多人熟悉的昇恆昌免稅購物網，在8/26～11/14期間推出歷屆最強超值優惠，主打5重好康回饋，消費金額加上免稅優惠、聯名卡折扣等，最高可享30%現金折扣，不僅跨品牌一起算，連特惠組也適用。

▲▼昇恆昌免稅購物網周年慶記者會鳳小岳,昇恆昌總經理江建廷。（圖／記者湯興漢攝）

▲昇恆昌總經理江建廷（左）表示，昇恆昌免稅網購希望創造出新的議題、產生新的服務以及新的旅遊概念，讓旅客不只是出國旅遊，還能透過更好的優惠與折扣享受購物樂趣。

好康1：線上獨家現金折扣
全館跨品牌累計，每滿7,500元立折400元，累折無上限，跨品牌可合併計算。

好康2：線上獨家滿額贈禮
全館消費滿5,000元送2020年行事曆，從明年1月起每月都有超值驚喜，總價值約140萬；全館消費滿20,000元送透明旅行兩用包，旅行也能時髦有型。

好康3：80大品牌獨家加碼優惠
包含雅詩蘭黛商品滿6,000元贈經典旅行組；倩碧滿3,000元贈旅行4件禮；伊麗莎白雅頓滿3,000元贈時空彈力保濕賦活露，另有浪琴、施華洛世奇、喬治傑森以及SONY、Beats、Garmin等，美妝香水、精品、數位等共超過80個品牌聯手加碼，推出滿額贈豪華禮獨家優惠。

好康4：「7、17、27 最狂閃購日」
每月7、17、27日推出快閃特選商品優惠，免稅價外最低再3折，參與品牌包含蘭蔻、倩碧、雅詩蘭黛、YSL等熱銷專櫃明星商品；雷朋、施華洛世奇、Tumi 等一線國際精品，以及深受消費者喜愛的任天堂等熱門3C。

好康5：信用卡刷卡金回饋
8/30～10/31期間，使用台新、國泰世華、玉山、兆豐、富邦銀行信用卡，滿20,000元回饋400元，滿40,000元回饋800元，滿80,000元回饋1,600元，另外刷台新昇恆昌聯名卡滿300,000元，加碼最高回饋到7,500元。

▲▼昇恆昌免稅購物網周年慶記者會鳳小岳,昇恆昌總經理江建廷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼昇恆昌免稅購物網周年慶記者會鳳小岳,昇恆昌總經理江建廷。（圖／記者湯興漢攝）

▲內行人推薦鎖定免稅獨賣大容量特專組。

因為優惠品項眾多，每一樣買下來都很划算，還能入手國內通路沒引進，免稅獨賣的Bally、Find Kapoor等品牌商品，但如果說到必搶清單的話，內行人的目標都會放在免稅獨賣大容量特專組，貴婦、名媛級美國護膚品牌海洋拉娜（LA MER）的神級經典乳霜（100ml兩入），小資女入手3萬元有找；契爾氏（KIEHL'S）激光極淨白淡斑精華特大裝100ml，特價4,000元；雅詩蘭黛（ESTEE LAUDER）的明星「小棕瓶」特潤超導修護露，免稅獨賣100ml大容量雙件裝特惠組只要8,890元。

除了趁著周年慶時購入可以省很大，「7、17、27 最狂閃購日」的驚喜特選品快閃價，也是要筆記下來的一大重點，蘭蔻（LANCOME）超進化肌因賦活露100ml大容量雙件裝特惠組，再送旅行夾鏈袋和保冰杯，原價9,650元，限時特價6,755元，超殺商品準時一開賣，瞬間被掃光光。至於接下來還有哪些優惠商品，活動網站將於6、16、26 日上午10:00提前預告，建議可以設定時間提醒自己，以免錯過。

▲▼昇恆昌免稅購物網周年慶記者會鳳小岳,昇恆昌總經理江建廷。（圖／記者湯興漢攝）

▲利用昇恆昌免稅網購就能一指輕鬆購買戰利品，再搭配各項好康優惠，每次出國都像是周年慶。

而目前除了桃園機場，昇恆昌今年8月首度開放松山機場提貨點，之後將陸續在台中、高雄等其他機場提供相關服務，讓更多旅客享受到線上預購免稅品的便利性，只要在班機起飛前7天至4小時上網預訂，到時只要直接到機場提貨就好，機場提貨中心24小時提供服務，就算是搭早鳥或紅眼班機，也能買得大呼過癮，大大省下免稅購物時間，也不用排隊等結帳！

心動的人可以立刻前往查看 https://everri.ch/muSEh96
 

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