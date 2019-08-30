台北101周慶祭百件獨家單品　LV、APPLE享回饋再送滿額禮

記者蔡惠如／台北報導

9月首波百貨周年慶正式開跑，台北101週年慶從9／5起至10／6，也適逢館內年度珠寶腕錶大賞，針對高端客推出破百項獨家或搶先開賣商品，此外今年回饋以會員點數為重頭戲，想買高單價商品的消費者，如婚戒、一直想買的名牌包等，都可以趁此波出手，4大優惠重點報你知。

▲台北101周慶祭出破百項獨家商品，PIAGET Sunlight Journey頂級珠寶系列緬甸藍寶石戒指2億5650萬元。（圖／台北101提供，以下同）

會員門檻降一半

從9／5起的32天的周年慶期間，原本的會員消費門檻，從1萬元降成5,000元，民眾消費滿5,000元，就可加入台北101購物中心會員，即可使用專屬APP，能直接在手機上累積點數、使用101 PAY付款。

聯名卡2%回饋，再享周年慶滿額點數

針對台北101聯名卡卡友，除了即起到年底的全館消費2%回饋之外，周年慶期間還推出「滿額禮」，首波9／5至9／11全館單筆消費滿1萬元，回饋1,100元抵用券，另加上9／5至10／6推出的400點點數（價值約100元），意即周年慶共再回饋1,200元；當日累積消費滿200萬元，再加贈4萬元抵用券。

非聯名卡友其他16家信用卡滿額禮

非聯名卡友會員，刷指定16家銀行信用卡，也享有9／5至9／11全館單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券；指定店家消費滿5萬元，送2,500元抵用券。周年慶期間另享各家信用卡刷卡滿額禮，最低回饋門檻為遠東商銀，消費滿6,000元送100元抵用券，回饋率最高為土地銀行，消費滿15,000元送300元抵用券。

用101 Pay付款回饋再加碼

周年慶首7日使用101 Pay付款，全館店家單筆消費滿1萬元，即送1,000元電子抵用券外，再加碼送100元抵用券，等同回饋1,100元，若101 Pay綁定的是101聯名卡，另加送100元抵用券，等於單筆消費滿萬元，可獲得1200元的抵用券。

台北101也表示，針對美食街改裝完成，即起至年底另推出至全館餐廳、美食街、伴手禮區域消費，會員點數2倍回饋，以往消費100元才可以累積1點，100點可抵消費金額25元，現100元便可累積2點，加速點數庫存。

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