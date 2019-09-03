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出門關冷氣電費更傷　專家：離開1小時內不要關機

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冷氣（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲在某些情況下，冷氣不要頻繁開關其實更省電。（圖／pakutaso）

記者蔡惠如／台北報導

雖然已經進入秋天，但白天中午氣溫仍持續出現高溫，在室內不開空調實在受不了，現在冷氣均採用溫度控制，一旦達到設定溫度便以維持方式定溫，一般而言開機時所耗費的電量最大，若有事待辦要短暫離開室內，究竟該不該關上冷氣？家電達人表示：若僅離開1小時，請勿關閉冷氣。

特力屋士林店課長沈義軒表示，冷氣使用電量最大的時候，便是在開機啟動當下，以及將室內降溫至設定溫度的過程，之後維持室內溫度雖然仍會耗損電力，但所耗的電量較少。

若使用者短暫離開1小時，若把冷氣關機，室內溫度約會提高3度左右，此時再重新開冷氣，不但要重新啟動之外，還要再進行室內降溫，反而比冷氣持續開著更耗電，而若家中使用的是「定頻」冷氣，其設計會在開機時開出最大風量，耗電量還比「變頻」冷氣更高。

冷氣,空調,夏天,夏日節能（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲若外出約2小時，建議調高設定溫度2度左右待機。（圖／pakutaso）

此外，達人也建議，若家中冷氣已開，而需要短暫離開約2小時，也還是建議把冷氣開著，但可調高設定溫度2度，回到家時在調回需要的溫度，也能縮短降低室溫的時間，整體而言也會比開關機省電。

而要讓居家溫度更舒適，同時兼顧省電，記得在長時間外出時前20分鐘關閉空調，使用時設定溫度也盡量在26度以上，另外為加強冷氣效率，濾網也要定期清理。

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