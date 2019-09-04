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血拚大戰提前開打！屈臣氏優惠組合下殺39折起　日藥本舖買1送1

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▲▼ 屈臣氏搶先推出週年慶組合下殺39折起 。（圖／業者提供）

▲屈臣氏搶先推出週年慶組合下殺39折起。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

美妝保養專櫃週年慶大戰即將開打，不只各家百貨爭鳴，電商、通路業者也爭相搶進週年慶商機。其中，屈臣氏於9/5搶先各品牌推出專櫃週年慶活動，並祭出多重好康以及超值組合，滿足消費者購物需求。

屈臣氏於9/5至10/3推出專櫃週年慶活動，專櫃全品牌折扣滿2000元送200元商品提貨券，另寵i會員專櫃天天享9折。其中，9/5至9/9首5日還推出獨家優惠，寵i點數6倍狂飆活動；以及空氣清淨機、時尚品牌馬克杯、多功能料理鍋等品牌滿額禮，還有機會抽北海道來回機票。

屈臣氏指出，這次還推出獨家十大推薦必收款組合，包含《KISSME 彈潤保濕極緻組》、《d program 理想美肌組》等。另網路商店還獨家販售眾多經典專櫃商品，即日起至9/25，凡購買專櫃品牌滿1000元，還可抽HUXLEY、John Masters、Colourpop等品牌禮盒。

而日藥本舖則於9/5至9/29推出「秋季購物節」，祭出眾多日本商品買一送一及第二件五折優惠，且9月份免費申辦行動會員，再加碼贈送10000點，等同於100元購物金。

至於Tomod’s自即日起則推出「狂歡週年慶」，近四百件熱銷商品祭出買一送一優惠，包括保養、彩妝、口腔、保健食品等。同時，醫美品牌合計消費滿999元，即可享結帳金額再9折好康。

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