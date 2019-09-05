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微風周年慶消費滿5千元抽桂冠艙　Breeze Pay點數抵用賺10倍

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▲微風廣場18周年慶開跑。（圖／微風提供）

▲微風廣場18周年慶開跑，今年重點回饋在行動支付。（圖／微風提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶9月份正式開跑，首波百貨包括台北101購物中心、微風本館、微風南京與京華城，微風廣場今（9／5）宣布周年慶優惠，除了滿額抵用券之外，微風本館消費滿5,000元，可抽「長榮航空皇璽桂冠艙新加坡雙人來回機票」；微風南京消費滿6,000元，可抽太空按摩椅，針對Breeze Pay使用者，還推出300點數抵用，比一般使用價值多10倍，不妨在周年慶消耗點數。

▲微風廣場18周年慶開跑。（圖／微風提供）

▲微風廣場消費滿5,000元，可抽皇璽桂冠艙新加坡機票。

2019年微風廣場周慶滿額回饋，特定店家珠寶手錶消費滿3萬元送1,500元抵用券；指定專櫃LV滿5萬元送1,000元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；流行名品、服飾、飾品消費滿5,000元送500元抵用券；GF化妝品、鞋區、3F、6F、7F滿3,000元送300元抵用券。微風南京全館消費（餐飲及超市除外) 滿3,000元送300元抵用券。

針對Breeze Pay使用者，微風館內消費50元可累積1點，平常無活動時1,000點可抵用現金100元，等同花500元可抵用1元，而在周慶期間使用Breeze Pay消費滿3,000元，可兌換酬賓回饋300元，回饋門檻較直接付現要低，且使用微風APP扣抵300點，還可再拿200元抵用券，等同50元抵1元，較平常使用時多賺10倍。

▲微風廣場18周年慶開跑。（圖／微風提供）

▲累積消費滿30萬元，加贈價值近2萬元的Georg Jensen行李箱。

此外，為了衝刺APP用戶數，也在10／14日前憑微風積點禮遇會員資格、綁定指定銀行、並以Breeze Pay支付單筆3,000元消費，可再獲得會員點數2000點，價值等同200元抵用券，首四日9／12至9／15再加碼，單筆消費滿3,000元用Pay付款，點數加碼送到4,000點，價值等同400元抵用券。

微風表示，今年消費滿30萬元，再加送價值18,580元的Georg Jensen行李箱，常董岡一郎雖喊出周慶兩館業績目標41億元，比去年37億元還要再成長10.8%，也直言大環境「確實不好」，但仍保持積極態度，僅有商品折扣已經不夠，創造獨特的有趣體驗才能留住客人。

▲微風廣場18周年慶開跑。（圖／微風提供）

▲微風集團常務董事岡一郎直言大環境不好，但仍有信心。

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