桃園市民卡4週年慶擴大至6歲兒童 　抽機票郵輪高鐵之旅

▲桃園市市民卡4週年慶推出高鐵郵輪旅行抽獎活動。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市市民卡發行4周年，發行量突破140萬張領先各縣市，除了擴大6歲兒童外，更推出為期2個月優惠和抽獎活動，包括機票、高鐵旅行和乘座郵輪等大獎，歡迎市民踴躍使用市民卡。

市長鄭文燦3日在市民卡4週年慶表示，市民卡功能如乘車、借書、消費支付以外，市民卡還可用來儲值資源回收金、享運動中心消費優惠、市府場館VR免費體驗、音樂體驗…等，提供多面向的功能服務，市民卡總使用次數共達3億次。考量6歲兒童也有持市民卡乘車購票的需求，所以宣布自10月1日起將擴大市民卡申辦年齡由7歲擴及6歲學齡前兒童即可申辦的好消息，凡設籍桃園且6歲（含）以上未滿12歲之兒童即可申辦兒童優待卡（如領有學生卡，則不得重覆申辦），全家共同享有市民卡的各項優質福利。

▲桃園市民卡擴大發行至6歲兒童。（圖／記者楊熾興攝）

自9月1日起至10月31日止，將推出一系列「市民卡4周年主題活動」，活動期間卡友只要使用市民卡至本市市立圖書館借閱圖書或於本市4間國民運動中心消費運動即可參加集點抽獎活動，集滿4點就有機會抽中智慧平板、智慧運動手錶等大獎，同時還有市民卡小額消費抽麗星郵輪2人同行遊輪之旅、桃園家樂福7間分店市民卡友消費抽高鐵假期雙人之旅再送購物袋來店禮、桃園地區消費滿額抽泰國機票現金優待券（泰國航空贊助）及全台OK便利超商市民卡友咖啡買一送一等多項市民卡4周年優惠活動。



市府還特別針對長者福利，除了提供市民卡敬老卡卡友每月800點社福點數（復興區1,000點）可用於：搭乘簽約公車路線、桃園機場捷運、愛心計程車與運動場館/游泳池的相關優惠福利外，與桃園地區家樂福和遠東SOGO百貨中壢店合作，於9月1日至10月31日攜手推出了長青一族專屬的優惠活動，提供市民卡敬老卡卡友超市便當及百貨熟齡商品的消費優惠。