兒子癌逝「孫子昏迷2個月」！高雄76歲阿嬤「拒絕捐款」賣魚丸籌錢救孫

▲茄萣76歲的魚丸阿嬤賣丸子籌錢救孫。（圖／翻攝自《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

高雄市茄萣區76歲的陳姓阿嬤因為兒子癌逝，只能與2位孫子相依為命，沒想到18歲的大孫子2個月前打工回家時發生車禍昏迷，導致經濟重擔全都落在她身上；不過，她拒絕外界捐款，希望能透過賣魚丸來籌錢救孫。事件被揭露後，許多人開始前往茄萣區，跟阿嬤買魚丸，幫助魚丸嬤度過難關。

陳阿嬤說，自己的兒子去年12月因大腸癌去世，只能與2名孫子相依為命，沒想到18歲的大孫7月15日打工下班時，在回家路上發生車禍，昏迷至今將近2個月，醫藥費也都還沒付，讓她只能扛下經濟重擔，出來賣手工魚丸。

▼為了扛下經濟重擔，阿嬤出來賣魚丸。



陳阿嬤提到，魚丸、花枝丸的手藝從祖父那邊流傳下來的，希望大家能夠來品嘗古早味。附近鄰居得知後，立刻加入幫忙銷售的行列，不但有人幫忙接單，還有人一起秤重、分裝。

對於鄰居的幫忙，陳阿嬤表示，非常感謝這些伸出援手的人，否則不曉得該如何是好，自己不接受任何捐款，只希望透過賣魚丸籌得醫藥費，治療昏迷的孫子。事件被揭露後，許多人開始前往高雄茄萣，向陳阿嬤購買魚丸，希望能夠幫助阿嬤一家度過難關。

▼阿嬤的鄰居得知消息，紛紛出來提供協助。



阿嬤手工魚丸的價目表：

虱目魚丸：每斤（600g）60元。

原味貢丸：每斤（600g）120元。

香菇貢丸：每斤（600g）120元。

鱈魚丸：每斤（600g）120元。

花枝丸：每斤（600g）150元。

阿嬤手工魚丸的聯絡方式

地址：高雄市茄萣路一段88巷26號

營業時間（在家時間）：08：00到18：00

電話：0981067775

▼魚丸阿嬤的聯絡方式。（圖／翻攝自臉書粉專「大口吃，大口玩台南」）

