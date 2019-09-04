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台北富商印「TS性愛行事曆」！認私會貴婦做愛1110次　結局曝光

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圖文／鏡週刊

台北一名60歲蔡姓富商與于姓貴婦曖昧婚外情被老婆發現，蔡姓富商還奉上「性愛行事曆」，把自己跟于姓貴婦發生關係的次數、地點交代得鉅細靡遺，老婆知情後氣炸，一狀把老公和小三一併告上法院。

蔡姓富商與于姓貴婦於2011年結識交往，兩人關係好到蔡男有于女家中鑰匙和門禁磁扣，得以隨意進出。不過好景不常，2017年初兩人疑因有第三者介入而鬧翻，當時蔡姓富商還傳訊給于女「您與我在床上做愛，您心裡卻想著OOO董事長，您真的很噁心」。

兩人撕破臉後，于女控告蔡男趁她出國時，潛入住處拿走價值1700萬元的貴重物品，卻意外讓兩人的曖昧婚外情曝光。原來是蔡妻平時就會查看老公手機，她見老公被告竊盜罪起了疑心，因此追問蔡男。蔡男對婚外情坦承不諱，甚至主動出示一份彩印的「性愛行事曆」，上頭清楚標示與于女多次發生性行為的次數。

蔡男表示，因為他的英文縮寫是T，每次和于女見面時，有發生性行為會註記TS，如果是留宿女方家就標註TL。兩人每次一見面就會發生性行為，中間會再做一次，離別前又會做一次，每次見面都至少發生3次性行為。因此統計2012年至2017年間，該份行事曆上共註記了1110次TS。

蔡妻一聽勃然大怒，控告蔡男與于女妨害家庭。但于女聲稱，行事曆上頭的TS並非她註記的，之前她行事曆遭竊，而且蔡男的提供的是影本，堅稱上面的代號不知道是誰寫的，要求蔡男拿出正本舉證。

由於蔡男無法拿出證據，全案僅憑他一人的證詞，檢方依事證不足三度裁決不予起訴，但蔡妻不肯罷休，三度聲請再議。最後檢察官重新審查，發現蔡男于女兩人的對話內容都在吵架，唯一與性行為相關的內容只有科技業大老闆那次，而且女方也未正面回應。

此外，檢方依據行事曆上標記的做愛次數與地點，前往台南某飯店查證，飯店證實兩人當時有訂房，但事後取消訂房。最後檢方認定，儘管蔡男于女兩人交情確實超越一般男女，但難以認定有性關係，因此不予起訴，並駁回蔡妻聲請的再議。


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