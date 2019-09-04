遺體前擲筊問「想去爸爸家嗎？」烏來簡小弟回應了…爸看結果掩面大哭

▲姑姑在遺體前擲筊詢問簡小弟「想去爸爸家、還是媽媽家？」（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市烏來6歲的簡小弟在落水失蹤10天後，終於在南勢溪的石縫中尋獲，伴隨著爸爸哽咽悲喊「我不會罵你」，遺體也順利打撈回岸邊；稍早，簡小弟姑姑向一旁媒體記者索借2枚10元硬幣，並在遺體前擲筊，詢問簡小弟想要移靈到父親、還是母親家中，當問到「想去爸爸家嗎」時，一連出現2個聖筊；站在一旁的簡爸爸見狀，當場情緒潰堤、再度低頭落淚。

據《ETtoday新聞雲》記者掌握，簡爸爸在去年長女溺斃南勢溪後，情緒一直相當低落；半年前因故與妻子離異後，簡小弟與簡小妹監護權歸於前妻，但由於前妻住的另個部落僅離簡爸爸家約500公尺，因此在準備升上小學一年級前，相當黏爸爸的簡小弟趁著暑假到父親家中小住數日、開心與爸爸團聚，不料竟會發生意外。

▲雖然監護權歸前妻所有，但2個孩子還是相當黏爸爸，時常跑到父親家中小住。（圖／翻攝簡爸爸臉書）

警消在4日上午9時25分在溪中石縫尋獲簡小弟遺體，但打撈許久卻無法順利將簡小弟拉出，最後還是爸爸強忍哀痛，緩步走上前輕喚著兒子的名字，哽咽地說「爸爸不會罵你……」，簡小弟遺體這才順利打撈上岸。

現場救援過程中，簡爸爸數度落下自責、痛苦的淚水，還呆坐在岸邊啜泣不斷；當簡小弟遺體終於成功回到岸邊後，簡爸爸站在屍袋前躊躇許久，最後還是鼓起勇氣上前，緩緩拉開屍袋再看兒子最後一眼。

▲簡爸爸站在岸邊呼喚兒子的名字，哽咽地說「爸爸不會罵你」。（圖／記者陳雕文攝）

稍早家屬正在商議後續移靈一事，簡小弟的姑姑還向現場記者索借2枚10元硬幣，並在遺體前擲筊詢問「祢想去爸爸家、還是要去媽媽家？」當問到爸爸家時，一連擲出2個聖筊，讓姑姑情緒相當激動，頻喊「你看！祂就想要去你家！」簡爸爸見到後，好不容易稍稍平復的情緒又再度潰堤，忍不住低頭掩面痛哭。據當地原住民的喪禮儀式，在完成相驗程序後，簡小弟將會移靈到家中，並在約一周內再遷往山區公墓安葬。

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▲簡爸爸見到擲筊結果後，情緒再度潰堤，當場掩面痛哭。（圖／記者陳雕文攝）