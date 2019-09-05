獨／金曲獎最佳台語專輯團體《茄子蛋》前鼓手小賴藏大麻　當街遭警逮捕

▲榮獲金曲獎最佳台語專輯的台語樂團茄子蛋前鼓手小賴，疑涉嫌藏有大麻，遭到警方逮捕 。（圖／翻攝當事人臉書）

地方中心／高雄報導

2018年榮獲29屆金曲獎最佳台語專輯茄子蛋的前鼓手小賴，現在傳出在高雄的自家門口附近遭到警方查獲身上藏有大麻，當場遭到警方逮捕，而小賴被目擊民眾認出後，民眾跟《ETtoday新聞雲》記者來爆料。

據了解大約是在4日晚間11點多左右，員警進行巡邏時發現一名男子神色有異，於是對他進行盤查，確定他身上藏有大麻，當時警方還不了解他的身份，不過就有目擊民眾認出這名男子相當眼熟，但是民眾就在聽見員警盤查時，這名男子向員警表示自己姓賴，這才想起他的身份，認出是台語團體茄子蛋的前團員小賴。

▲榮獲金曲獎最佳台語專輯的台語樂團茄子蛋前鼓手小賴，疑涉嫌藏有大麻，遭到警方逮捕 。（圖／翻攝當事人臉書）

樂團「茄子蛋」成軍多年，現任成員從2014年開始走到現在，還曾一起拿下金曲獎，就在4月3日透過臉書專頁宣布鼓手小賴退出消息：「因為生涯規劃的因素，小賴即將告別茄子蛋這艘船。」

當時茄子蛋透露，小賴「因為有更多想做的事，想精進更多的自己」，所以決定離開團體。他們感性表示：「小賴是無可替代的。這些令人難忘的第一次，是陪伴蛋蛋成長的養分，是生命中特別深刻的一站，感動落淚地給我們愛的小賴最大份的祝福與感謝。」但是現在沒想到卻發生身上藏有大麻，遭到警方逮補。

▲榮獲金曲獎最佳台語專輯的台語樂團茄子蛋前鼓手小賴，疑涉嫌藏有大麻，遭到警方逮捕 。（圖／翻攝當事人臉書）