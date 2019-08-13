茄萣巡邏遇女涉水輕生　海巡人員即時阻攔

▲南部分署第11岸巡隊白砂崙安檢所巡邏人員，發現1名女子於環保公園岸際涉水逐步往海中行進，立即上前救援，挽回一條寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊於8月12日中午12時許，白砂崙安檢所巡邏人員發現1名女子於環保公園岸際涉水逐步往海中行進，情況危急，立即上前阻止，將該女子帶返岸際，挽回一條寶貴生命。

8月12日中午12時許，白砂崙安檢所巡邏人員執行勤務時，發現1名女子於環保公園岸際涉水逐步往海中行進，隨即上前救援，並成功將該名女子帶返岸際，救起時女子意識清楚，無明顯外傷。

海巡人員先安撫女子情緒並提供毛毯及飲用水，同時湖內分局茄萣分駐所抵達現場協處，後續聯繫該名女子男友後，將其帶離；據瞭解，該女子因與家人發生爭吵，一時情緒低落，欲前往環保公園岸際輕生，所幸海巡人員即時發現，成功挽救寶貴性命，也免憾事發生。

南部分署第11岸巡隊表示：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要幫助，才能避免不幸的意外發生。若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，本隊將提供各項服務及救助。

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