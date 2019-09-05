解鎖手機照片、社群帳號　香港社運學生梁兆玉赴澳傳遭海關扣查

▲香港反修例示威活動。（資料圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港浸會大學學生會副會長梁兆玉日前赴澳洲，於墨爾本入境時遭海關攔下，盤問其電話中的照片及社群帳號，過程經歷約半小時，才同意放行。外媒報導，梁兆玉接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，「我被邊防員警扣留了，他們聲稱香港目前有暴動，問我來澳洲的目的……並要求我解鎖手機，以檢查那些照片和一些社交媒體（內容）。」

《星島日報》報導，香港泛民學生社運人士梁兆玉表示，她較早前入境墨爾本時，遭到澳洲邊境保護署（ABF）盤問了半小時，其間對方查看她手機中的照片和社交媒體帳戶。

▲香港反修例運動。（圖／記者黃彥傑攝）

梁兆玉對此行為感到不解及憤怒，澳洲廣播公司事後向邊境保護屬查證，仍未獲得回應。據公開資訊顯示， 澳洲Criminal Code及Customs Act等聯邦法律規定，海關有權檢查所有個人物品 ，如有合理理由懷疑違反規定，檢查人員可在沒有搜查令的情況下，檢查出入境人員的所有個人物品。

這些物品包含隨身攜帶行李及手機、筆電、平板電腦記憶卡、隨身碟、硬碟文件資料，通訊軟體的聊天記錄，「網頁瀏覽紀錄」也在檢查之列，規定相當嚴格。

據瞭解，澳洲近期也有港人發起聲援反修例的示威活動，造成大陸留學生的不滿，雙方甚至發生大型衝突，民間認為，澳洲政府此舉是希望社會能更加安定，避免再增事端。

