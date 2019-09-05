肯定林鄭撤條例　中央政法委：留給激進分子的時間不多了

▲長安劍說，中央歡迎建設性的對話。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港特首林鄭月娥4日宣布會正式撤回《逃犯條例》草案後，中共中央政法委員會「長安劍」隨後發文肯定並稱，中央歡迎建設性的對話，但是對「政治要脅」乃至「顏色革命」，中央必定「追究到底、絕不手軟」，同時警告「留給激進分子的時間不多了」。

文章4日以「國務院港澳辦、香港特首接連發聲，亂局中的香港該開啟希望航線了」為題指出，港澳辦3日的發布會傳遞出來的底線、誠意、方向、路徑都很清晰了，修補裂痕要靠誠意對話，而不是暴力破壞。「留給激進分子的時間不多了」，文章還說「請他們掂量掂量，與14億人為敵，自己夠格嗎？」

文章說，針對香港持續動亂3個月，特首明確提出了方法，「對話探討」、「提出建議」是關鍵詞。同時讚揚林鄭月娥提出的4項行動，帶著最大的誠意，帶著「用理性對話積極重建香港未來」的願景，是找到「金鑰匙」的一個良好開端。而香港民眾怎麼攜手制止暴力、守護家園、重建香港，決定著「東方之珠」能否璀璨依舊。

文章強調，入秋以來，香港暴徒已是「強弩之末」。香港多亂一天，香港市民就要為此付出一天的代價，「而我們的『工具箱』裡，很多工具還沒擺出來」，《緊急法》也是「法治工具箱」中的可選項。

另一方面，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進也認為「香港特首林鄭月娥提出四項行動，其中包括特區政府撤回修訂逃犯條例的草案」挺好的。他希望香港社會各界都對這個信息作出積極、正確的解讀，從中汲取恢復秩序的動力。「內地社會最大的願望就是香港好，而維護法制這一核心價值是香港實現長期繁榮穩定的基石。」