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從不把一國兩制當選項　朱立倫：盼「明日中國」落實民主

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▲朱立倫臉書喊話望對岸能落實民主。（圖／翻攝自臉書）

▲朱立倫臉書喊話望對岸能落實民主。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫5日在臉書發文提出，希望「今日台灣」不只成為「明日香港」，更能成為「明日中國」，他也強調台灣從未把「一國兩制」當選項，期盼對岸所有人民也能迎來民主落實。

朱立倫首先表示自己學到一個粵語詞「攬炒」，意思是就是「玉石俱焚、兩敗俱傷」，要死也要拖著對手一起下鍋。看到香港民眾為了爭取自由、民主、人權，必須用上如此悲壯的態度，讓人心痛。

朱立倫表示，這兩個月來，他目睹香港抗爭衝突升高、黑道介入，中共武裝部隊動作頻頻，讓人十分擔心，也常會想到三十年前的夢靨。

他表示，香港特首林鄭月娥4日宣佈「撤回」飽受爭議的送中修例，也針對抗爭者其他訴求有折衷回應。他欣見港府終於正面回應抗爭訴求；但他感慨：為何要等到社會付出這麼大的代價，才做出回應？以此刻香港官民信任的崩解，這麼折衷，又如何可能平息爭議？他指出，這正是凸顯出民主與否的差異！

朱立倫指出，六月初香港首度出現百萬人遊行時，他曾說「今日香港，不會是明日台灣，因為我們從來沒有把『一國兩制』當選項」。台灣擁有堅實保障民主人權的《中華民國憲法》，有自己的國防力量；跟回歸二十年，早由解放軍進駐的香港特區，處於非常不同的地位。

他說4日看到香港民主派的黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉等人喊出「今日台灣、明日香港」的願景，希望未來香港也能像台灣享有民主自由。其實二十多年前，曾經是台灣人羨慕香港，羨慕香港的經濟、國際化港劇港星的文化魅力；今昔對比，讓人唏噓。

他表示，希望「今日台灣」不只成為「明日香港」，更能成為「明日中國」，他期盼對岸所有人也能迎來民主落實、每個人的意見都能被尊重的那一天，也只有當中港台間能拆除訊息長城，能朝民主制度優化的路一起走，才可能拆除人心的壁壘隔閡，追求「心靈契合」。

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