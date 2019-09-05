港府撤回逃犯條例　陸委會盼「一次性司法互助」解決港女命案

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

香港特首林鄭月娥4日宣布撤回《逃犯條例》修例，試圖為反送中示威止血。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（5日）指出，政府感受到港府終於邁開步伐，去年曾提出三次司法互助請求以及一次犯嫌移交請求，都未獲得回應，希望能有一次性的司法互助解決港女命案。

邱垂正提到，去年二月份在台發生的港女命案，政府始終秉持同理心，希望早日將犯嫌繩之以法，立場迄今仍未改變，港府停止逃犯條例修訂後，香港各界提出若干處理港女命案建議，相關建議只要符合司法正義、保障人權，港府都應該採納。

至於港府撤回逃犯條例，邱垂正則呼籲港府再接再厲、真誠對話，回應對香港民眾的訴求與期待，讓香港社會真正回覆穩定與正常運作，並落實對港人自由民主的承諾與保障。

林鄭月娥4日晚間6點透過電視公告，以「撤回條例草案」、「監警會增國際專家和新成員」、「走入社區與市民對話」、「獨立研究及檢討社會深層次問題」等4點回應指出，正式撤回《逃犯條例》的修訂，希望能夠打破現在的困境。

不過，來台訪問的香港眾志秘書長黃之鋒5日在受訪時表示，撤回《逃犯條例》根本就是以退為進，因為林鄭月娥先前曾說要考慮用緊急法落實戒嚴，到底在未來幾個星期、甚或是10月1日前會不會落實，是香港人很憂慮的問題。