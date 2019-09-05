擴大防非洲豬瘟！6日凌晨起馬來西亞、新加坡等4國入境手提行李全查

▲違規攜帶肉製品入境最高重罰100萬元。（圖／記者曾俊豪攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）指出，近來非洲豬瘟疫情在亞洲地區未見停歇，仍持續擴散中，大陸、越南、寮國及緬甸都有新增病例，實有必要強化邊境管控，決定從6日凌晨零時起，新增馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個亞洲國家為高風險國家，針對該4個國家從桃園機場入境的旅客，進行手提行李百分百X光檢查。

應變中心表示，目前桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李則針對來自高風險地區（包含大陸、香港、澳門、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、泰國、北韓、韓國、俄羅斯及菲律賓）的旅客，已由防檢局執行百分百X光檢查。

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▲防檢局新增馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個亞洲國家為高風險國家。（圖／記者曾俊豪攝）

因應此波國際疫情，防檢局決定自6日凌晨零時起，新增馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個亞洲國家為高風險國家，在桃園機場針對來自該4個國家的旅客，進行手提行李百分百X光檢查，涵蓋所有東南亞地區直航航班；其他機場則已對所有入境旅客託運行李及手提行李，由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行檢查。

應變中心指出，目前桃園機場執行12個國家地區直航來臺旅客手提行李百分百X光檢查，預計明天零時起加入馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個國家，以目前配置的16台X光機及執勤人力，尚足以因應。應變中心進一步說明，雖然這4個國家暫無非洲豬瘟疫情，但為防疫超前部署，呼籲旅客全力配合，防杜疫病入侵。

▲從桃園機場入境的旅客，將進行手提行李百分百X光檢查。（圖／記者曾俊豪攝）

另外，下週就是中秋佳節，應變中心特別呼籲，值此疫情在亞洲擴散時刻，各相關部會已做好各項準備，確保防疫不打烊，呼籲國人切勿攜帶肉類產品回國，尤其是含肉月餅，以免遭受重罰，首次直接罰20萬元，第2次以上罰100萬元，民眾切勿以身試法。