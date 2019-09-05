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豬肉價格狂漲　政府下達軍令狀「一起來養豬」

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▲大陸豬肉漲價，店家都快撐不住。（圖／翻攝微博／中國劉杰）

▲大陸豬肉漲價，店家都快撐不住。（圖／翻攝微博／中國劉杰）

記者任以芳 ／綜合報導


「今天豬肉又漲多少？」這是大陸民眾最近逛菜市場最常追問老闆的話，受非洲豬瘟影響，豬肉批發價連漲13周，大陸政府出手救市，發布最新舉措，鼓勵相關產業「大家一起來養豬！」


大陸豬肉價格暴漲，大陸國家統計局9月4日最新公佈的數據，8月下旬生豬均價，漲到每公斤人民幣27元。豬肉批發價突破每估今人民幣30元，許多民眾大喊「都快吃不起豬肉！」大陸地方政府緊急出手救市，海口、江西、廣東、江蘇、四川十個省市頒布相關政策，採取限價、補貼、控制豬肉價格上漲。廣西南寧位子淥市場推出「平價肉票」，市民憑票可買一斤豬肉，福建莆田推出「變相肉票」，憑身份證每人每天限購兩斤平價豬肉。

▼廣西南寧市場推出平價肉票。（圖／翻攝微博）

▲廣西南寧市場推出平價肉票。（圖／翻攝微博）福建莆田憑身分證買平價豬肉。（圖／翻攝微博）

▲福建莆田憑身分證買平價豬肉。（圖／翻攝微博）


豬肉價格保衛戰持續開打，大陸財政部辦公廳和農業農村部辦公廳下達生豬產量「軍令狀」。按照一般養豬時間估算，一頭豬仔成長平均150天，相關成本大約1300元人民幣，依照目前市場生豬價格，根據《每日經濟新聞》記者計算發現，按照統計局公佈的8月下旬生豬價格，一頭200斤生豬大約可以賣到2700元人民幣，扣掉成本，一頭生豬獲得利潤高達1300到1400元人民幣，在這時間點進場養豬，絕對有獲利空間。

▲非洲豬瘟 。（圖／翻攝自中新網）

▲非洲豬瘟 。（圖／翻攝自中新網）


大陸政府鼓勵養豬，為了遏抑豬價，推出獎勵補貼政策，減輕養殖場壓力，日前大陸國務院副總理胡春華也表示，增加豬肉產量是一項「重大的政治任務」，並稱「這是我們給黨中央國務院的軍令狀」。目前四川、江西、浙江開始訂立年產量目標，不過，最大關鍵還是取決於下半年豬瘟疫情得順利控制。

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