政院拍版特別預算2500億！軍購案分7年迎66架F-16V戰機

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

記者蔣婕妤／台北報導

美國國務院上月21日批准出售台灣66架F-16戰機，空軍編列新台幣2500億元的特別預算。行政院5日拍板通過「新式戰機採購特別條例」草案，盼草案能列為立法院本會期優先法案，此次軍購案預計分7年迎接66架F-16戰機。行政院長蘇貞昌指出，面對中國大陸威脅，新式戰機採購案確有必要。

行政院會5日通過「新式戰機採購特別條例」草案，可望在立法院新會期通過，預計年底與美方簽署發價書。此次軍購案預算，國防部指出，所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理，而以每年舉借債務之額度，預計分7年迎接共計66架的F-16戰機。

蘇貞昌表示，有鑑於中國大陸近年對我空防威脅倍增，不只軍機繞台航行次數劇增，今年3月更蓄意越過海峽中線，嚴重威脅我國防安全。台灣需要先進武器維護自身安全，台灣作為國際負責任的一員，也將持續提高對國防的投資。為提升我國總體防衛作戰能力，新式戰機採購案確有必要。

蘇貞昌提到，此次獲美方同意售予我國66架F-16V新型戰機，是自1992年我國向美國購得F-16 A/B型戰機以來，時隔27年，台灣軍購與外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案。

蘇貞昌指出，這是在蔡總統的努力下，台美互信更高，美國陸續通過「台灣旅行法」(去年3月)、「台灣保證法」(今年5月)與「國防授權法」(今年7月)等友台法案後，再次顯示台美關係不斷升級所帶來突破的結果。

除了感謝美方以實際行動堅定支持台灣維護民主自由現況，蘇貞昌也特別肯定國防部、外交部等有關部會的共同努力，及財政部與主計總處辛苦的編列預算，使台灣得以因本軍購案確保國家安全與區域和平穩定，並感謝政務委員羅秉成主持相關審議主持工作。

蘇貞昌強調，對台軍售案剛剛經美國行政部門於8月20日進行知會國會程序，無法及時納入109年度預算，因此必須編列特別預算支應，才能在最短時間內，大幅提高領空防禦戰力，本案函請立法院審議後，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。