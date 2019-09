善耕365／能把餐盒「借」回家　酮伴咖啡盼減少更多垃圾

圖、文/善耕365 (封面提供:酮伴咖啡)

政府已經這樣做,你不能不知

行政院環保署規範自7月1日起,全國各政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四大場所,「內用」餐飲禁用一次性塑膠吸管(引自行政院環保署)。在台灣,塑膠吸管不屬於「塑膠容器」,未列入回收項目之一,僅由各縣市政府自行決定是否回收。塑膠吸管分解所需時間,對於環境與動物的危害有多大更不在話下,還記得「海龜誤食塑膠吸管事件」吧,多麼令人痛心的畫面,人類享受著便利、製造塑膠垃圾,最終卻是由動物來承受。 (延伸閱讀:2019年7月起,四大場所將禁用一次性塑膠吸管)

然而,除了政府以外,其實有許多民間單位、商家、民眾都努力推動、落實環保,搶救環境。善耕此次拜訪一間別具特色的友善環境店家──酮伴咖啡(ketoercafe)。

酮伴咖啡

酮伴咖啡,一間坐落在市區街旁的咖啡廳,空間小巧、座位有限,卻格外溫馨,在這人與人之間的距離似乎更近了些,架上簡單陳列的擺飾、書籍,處處可見店長Rose的用心,如果要形容這種感覺,或許就像是城市中的綠洲,給人沉澱、品味生活的小小角落。

談起酮伴咖啡的緣起,Rose說當初就是為了要推廣環保以及生酮飲食而創立的,酮伴在乎食材的品質與來源,希望用一間咖啡廳的空間,與來的人聊聊健康生活與健全環境這件事。即使不追求生酮或是低碳,酮伴依然提供對身體有益、同時也對環境友善的輕食餐點與飲品。

「我希望這間店的每一樣原物料都是有意義的」Rose這樣說,翻閱菜單都可清楚看到來源,像是咖啡豆來自中南美洲/生態綠-安地斯漫步,是公平貿易的豆子;蔬果使用台灣友善耕作小農-希望農場;鮮奶使用彰化豐樂牧場,是採取動物福利飼養的農場。如此,一杯咖啡、一塊甜點,增添許多「意義」,讓消費者知道所花費的錢都有適當回饋給辛勞的農民,同時支持友善環境與動物的經營模式。

關於環保,Rose有話想說

相較於響應環保而推廣環保的人,Rose反而多了許多「親身經歷」,親眼見證環境的浩劫。談起對於環保的關注從何時開始,Rose說,19歲那年的暑假看到Discovey一支關於鯨鯊的紀錄片,大概是從那時起愛上海洋生物,並慢慢注意到海洋生物面臨的各種困境,同時也接觸到各種不同的環境問題。

2008年,Rose在中研院做珊瑚礁研究,同年參與台灣珊瑚礁總體檢(Reef Check),帶領水下志工在台灣各珊瑚礁海域進行環境調查。她說看過從岸邊一路延伸到海底下的各式廢棄物,寶特瓶、漁網之類小物很多,而大型的輪胎、廢棄機車之類的垃圾也不算稀少,深深感受到人類生活所製造的廢棄物對環境的影響。隨後,2012-2015期間, Rose任職於綠色和平,專注於化學污染防治,並獲得大量文獻研究資料:關於化學物質污染,她說現代社會使用了太多我們還不確定其危害性的化學物質,而廢棄物生成的太多又太快,已經不是這個地球所能負擔的了。正因為這些經歷、文獻、對照,讓她體悟到這是一個必須被認真看待的問題。



店裡提供外帶的人租用環保容器,這個點子怎麼來

提供外帶者租用環保容器,這部分在台灣算是少見,這樣模式連Rose自己都驚訝說:「要不是因為採訪特別提起,我沒發現這樣做的店家其實在台北好像只有我們。」說到這個租借點子,首先提到青瓢、好盒器,這兩間在台灣推動環保餐具租借的組織,他們主要是配合活動或政府學校計畫,而其原型或許可以回推到德國的RECUP系統,RECUP串連起德國上百間咖啡廳進行咖啡杯租借,每天都可以減少拋棄式咖啡杯的消耗量,Rose就是從這些案例中獲得靈感,便一開始就決定要試試看容器租借的這種形式。(延伸閱讀:紙杯其實不環保——德國串聯上百間咖啡館,推出環保又便利的「押金外帶杯」制度)

「但有時走得太快,台灣民眾似乎還無法適應」

Rose說,其實台灣人對於環境保護的理念相較於許多國家都還要好,但難以對抗的是「習慣」。台灣人已經習慣了便利的生活,習慣去買杯飲料拿了就走,似乎很難讓台灣人將環保杯、餐具視為如同鑰匙一樣重要的存在-出門必備,這也是酮伴提供放押金租借容器的起源,如果忘記帶餐具可以向酮伴租借,之後歸還時或許就比較會記得可以自備容器。Rose說經營酮伴也遇到許多有趣的事情,有帶著不同形式環保杯來分享的客人;有一起研究怎麼用他現有容器來外帶蛋糕走的客人;有反覆出現而都是靠他帶來的容器來記起他是誰的客人;最高興的還是,第一次租餐盒,但歸還時就帶著自己環保容器出現的客人。這些或許都是支持著酮伴、Rose繼續堅持下去的動力。

訪談最後,她提到一句甘地的名言:「成為你想在世界上看到改變(Be the change you want to see in the world.)。」她說不要一直覺得其他人沒有做,而自己就不去執行,那麼這個世界跟社會是永遠無法被改變的,因為大家都在等別人去做,所以當你想要這個世界變成什麼樣子,你要自己成為那個改變的源頭,再去慢慢影響周遭的人跟你一起改變,這樣就能慢慢成為你心目中理想世界的樣子。

正因為酮伴對環保理念的堅持,讓社會開始慢慢有了不同的變化。



店家資訊

地址:台北市中正區福州街5-1號1樓

電話:02-2391-3845

