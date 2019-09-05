善耕365／能把餐盒「借」回家　酮伴咖啡盼減少更多垃圾

圖、文／善耕365 (封面提供：酮伴咖啡)

政府已經這樣做，你不能不知

行政院環保署規範自7月1日起，全國各政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四大場所，「內用」餐飲禁用一次性塑膠吸管(引自行政院環保署)。在台灣，塑膠吸管不屬於「塑膠容器」，未列入回收項目之一，僅由各縣市政府自行決定是否回收。塑膠吸管分解所需時間，對於環境與動物的危害有多大更不在話下，還記得「海龜誤食塑膠吸管事件」吧，多麼令人痛心的畫面，人類享受著便利、製造塑膠垃圾，最終卻是由動物來承受。 (延伸閱讀：2019年7月起，四大場所將禁用一次性塑膠吸管)

然而，除了政府以外，其實有許多民間單位、商家、民眾都努力推動、落實環保，搶救環境。善耕此次拜訪一間別具特色的友善環境店家──酮伴咖啡(ketoercafe)。

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酮伴咖啡

酮伴咖啡，一間坐落在市區街旁的咖啡廳，空間小巧、座位有限，卻格外溫馨，在這人與人之間的距離似乎更近了些，架上簡單陳列的擺飾、書籍，處處可見店長Rose的用心，如果要形容這種感覺，或許就像是城市中的綠洲，給人沉澱、品味生活的小小角落。

談起酮伴咖啡的緣起，Rose說當初就是為了要推廣環保以及生酮飲食而創立的，酮伴在乎食材的品質與來源，希望用一間咖啡廳的空間，與來的人聊聊健康生活與健全環境這件事。即使不追求生酮或是低碳，酮伴依然提供對身體有益、同時也對環境友善的輕食餐點與飲品。

「我希望這間店的每一樣原物料都是有意義的」Rose這樣說，翻閱菜單都可清楚看到來源，像是咖啡豆來自中南美洲／生態綠－安地斯漫步，是公平貿易的豆子；蔬果使用台灣友善耕作小農－希望農場；鮮奶使用彰化豐樂牧場，是採取動物福利飼養的農場。如此，一杯咖啡、一塊甜點，增添許多「意義」，讓消費者知道所花費的錢都有適當回饋給辛勞的農民，同時支持友善環境與動物的經營模式。

關於環保，Rose有話想說

相較於響應環保而推廣環保的人，Rose反而多了許多「親身經歷」，親眼見證環境的浩劫。談起對於環保的關注從何時開始，Rose說，19歲那年的暑假看到Discovey一支關於鯨鯊的紀錄片，大概是從那時起愛上海洋生物，並慢慢注意到海洋生物面臨的各種困境，同時也接觸到各種不同的環境問題。

2008年，Rose在中研院做珊瑚礁研究，同年參與台灣珊瑚礁總體檢(Reef Check)，帶領水下志工在台灣各珊瑚礁海域進行環境調查。她說看過從岸邊一路延伸到海底下的各式廢棄物，寶特瓶、漁網之類小物很多，而大型的輪胎、廢棄機車之類的垃圾也不算稀少，深深感受到人類生活所製造的廢棄物對環境的影響。隨後，2012-2015期間， Rose任職於綠色和平，專注於化學污染防治，並獲得大量文獻研究資料：關於化學物質污染，她說現代社會使用了太多我們還不確定其危害性的化學物質，而廢棄物生成的太多又太快，已經不是這個地球所能負擔的了。正因為這些經歷、文獻、對照，讓她體悟到這是一個必須被認真看待的問題。



店裡提供外帶的人租用環保容器，這個點子怎麼來

提供外帶者租用環保容器，這部分在台灣算是少見，這樣模式連Rose自己都驚訝說：「要不是因為採訪特別提起，我沒發現這樣做的店家其實在台北好像只有我們。」說到這個租借點子，首先提到青瓢、好盒器，這兩間在台灣推動環保餐具租借的組織，他們主要是配合活動或政府學校計畫，而其原型或許可以回推到德國的RECUP系統，RECUP串連起德國上百間咖啡廳進行咖啡杯租借，每天都可以減少拋棄式咖啡杯的消耗量，Rose就是從這些案例中獲得靈感，便一開始就決定要試試看容器租借的這種形式。(延伸閱讀：紙杯其實不環保——德國串聯上百間咖啡館，推出環保又便利的「押金外帶杯」制度)

「但有時走得太快，台灣民眾似乎還無法適應」

Rose說，其實台灣人對於環境保護的理念相較於許多國家都還要好，但難以對抗的是「習慣」。台灣人已經習慣了便利的生活，習慣去買杯飲料拿了就走，似乎很難讓台灣人將環保杯、餐具視為如同鑰匙一樣重要的存在－出門必備，這也是酮伴提供放押金租借容器的起源，如果忘記帶餐具可以向酮伴租借，之後歸還時或許就比較會記得可以自備容器。Rose說經營酮伴也遇到許多有趣的事情，有帶著不同形式環保杯來分享的客人；有一起研究怎麼用他現有容器來外帶蛋糕走的客人；有反覆出現而都是靠他帶來的容器來記起他是誰的客人；最高興的還是，第一次租餐盒，但歸還時就帶著自己環保容器出現的客人。這些或許都是支持著酮伴、Rose繼續堅持下去的動力。

訪談最後，她提到一句甘地的名言：「成為你想在世界上看到改變（Be the change you want to see in the world.）。」她說不要一直覺得其他人沒有做，而自己就不去執行，那麼這個世界跟社會是永遠無法被改變的，因為大家都在等別人去做，所以當你想要這個世界變成什麼樣子，你要自己成為那個改變的源頭，再去慢慢影響周遭的人跟你一起改變，這樣就能慢慢成為你心目中理想世界的樣子。

正因為酮伴對環保理念的堅持，讓社會開始慢慢有了不同的變化。



店家資訊

地址：台北市中正區福州街5-1號1樓

電話：02-2391-3845

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