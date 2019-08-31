梁佑南、高欣欣中秋前夕送愛　1500份福袋溫暖獨居長者、低收家庭

▲中華信願榮景協會31日舉辦送福迎中秋，送出1500份福袋溫暖獨居長者、低收家庭。（圖／協會提供，下同）

生活中心／台北報導

由社團法⼈中華信願榮景協會主辦的「2019送福迎中秋」，31日邀請梁佑南、⽅琦、兵家綺、高欣欣擔任親善大使，送出1500份福袋，讓低收入家庭及獨居長者感受到社區的關懷，同時希望藉此提⾼社區對低收入家庭經濟及⽣活狀況的關注。

▲梁佑南、方琦、兵佳綺、高欣欣等藝人擔任親善大使。

每年IN義⼯團都會在中秋佳節前夕，與受惠機構一同歡樂團圓。今年親善大使梁佑南、⽅琦、兵家綺、⾼欣欣，在31日帶領200名志工，共同攜手做愛心，送出1500份福袋給北部偏遠山區(新北市深坑區、新北市石碇區、新北市平溪區、新北市瑞芳區、新北市雙溪區、基隆市暖暖區)需要的人，現場也邀請到了基隆市暖暖區公所蔡春堂區長，一同參與此次的公益活動，同時間也有⼀群愛⼼不落人後的義剪志工們，為低收入家庭及獨居長者打造新造型，共同創造一個有愛、和諧、共融的社會。

IN義工團指出，協會的願景是創造一個有愛、關懷、貢獻及豐盛的世界，致⼒服務社會上任何有需要之弱勢社群，對象包括長者、殘疾人士、低收入家庭等，這些年來IN義工團將更致力於幫助社會上不同類別、有需要的弱勢社群。