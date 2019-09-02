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第一金人壽捐11萬給「安得烈食物銀行」　開學送360箱愛心助弱勢孩童

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▲第一金人壽總經理林元輝（左）代表第一金人壽，捐贈11萬餘元予安得烈食物銀行。（圖／第一金人壽提供）

▲第一金人壽總經理林元輝（左）代表第一金人壽，捐贈11萬餘元予安得烈食物銀行。（圖／第一金人壽提供）

財經中心／綜合報導

暑假結束後，對於弱勢家庭而言，新學期的學雜費及生活開支都是龐大的壓力。為了能實質幫助到這些家庭，第一金人壽總經理林元輝於8月底率領40餘位同仁帶著企業愛心捐款，前往「安得烈食物銀行」進行食物箱包裝服務，以具體的行動，幫助360個弱勢家庭獲得溫飽。

今年是第一金人壽第二度與「安得烈食物銀行」合作，辦理企業志工服務活動。林元輝說明，繼去年捐贈10萬元予安得烈食物銀行，這一次特別在志工活動前發起一波員工募款活動，共募得11萬餘元的愛心，讓無法到現場服務的同仁，也可以幫助到有需要的弱勢孩童。

林元輝指出，志工服務背後的意義非凡，因為當同仁們聚在一起揮灑汗水，除了關懷幫助弱勢以外，同時也激發熱血的團隊精神，讓同仁培養出日後並肩工作的默契。他也說，幾個小時下來，同仁看到自己努力的成果化成了一箱一箱，如同禮物般豐盛的愛心食物箱，心裡也感到很踏實、很值得。

第一金人壽表示，在第一金融集團的帶領下，一路走來，一直非常重視企業社會責任的落實，不僅積極安排企業志工服務，更會固定提供員工每年2天的志工假，希望員工透過親身參與，有機會體會到伸出援手、幫助他人帶來的喜悅及感動。

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