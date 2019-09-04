爸爸的眼淚助浪子回頭！新店戒治所家庭日「把愛找回來」

▲法務部矯正署新店戒治所舉辦「把愛找回來-家庭支持之技訓家庭日」關懷活動，許多收容人和家屬在現場分享親情的點滴，忍不住落淚。（圖／新店戒治所提供）

記者鍾欣妍／綜合報導

犯錯的浪子們，最終受到親情的感化回頭了！法務部矯正署為強化收容人的家庭支持，日前結合財團法人利伯他茲教育基金會共同舉辦「把愛找回來-家庭支持之技訓家庭日」關懷活動，22組家庭、44名家屬參加，在現場分享親情互動的點滴，忍不住落淚。

收容人之一的小輝在活動上不捨分享，從小深受爸爸的疼惜，即便進來關，爸爸也不畏酷熱，時常從桃園龍潭騎機車到新店，就為了來看他一面。雖然多次勸說搭車比較舒服，但爸爸還是堅持騎車往返，並安慰他說在這段路，可以想起父子倆昔日生活的美好回憶。

其實小輝心裡明白，爸爸是為了省車錢，因此心中更加難過與懊悔。這時話還沒說完，坐在台下的爸爸早已潸然淚下，爸爸也向小輝喊話，只希望未來能夠好好生活，不要再走錯路，就是給爸爸最好的禮物了。

▲法務部矯正署新店戒治所為強化收容人的家庭支持，日前結合財團法人利伯他茲教育基金會共同舉辦「把愛找回來-家庭支持之技訓家庭日」關懷活動，希望藉由親情的感化，使收容人悔改向上，減少再犯。（圖／新店戒治所提供）

利伯他茲基金會張祺社工則說，矯正機關的各項教化是改善收容人的起步，出了監所那道堅實的牆後，那與家人間的「關係」便是收容人得以復歸社會的開端。因此，基金會自2001年起除了到各矯正機關關懷收容人之外，也積極協助收容人重新修補婚姻、親子等家庭關係，希望這些「同學」能夠取得家人的諒解與支持，重新站起來，勇於向毒品拒絕。

新店戒治所所長陳耀謙也認為，唯有在親情呼喚與支持下，才能使收容人脫胎換骨，甦活新生。而在本次活動中，新店戒治所亦結合矯正署「及時雨-援助收容人高關懷家庭方案」，提供低收入收容人家庭參與家庭支持活動之交通費補助。另外，新店戒治所也有針對低收入收容人家庭且經濟困頓者，提供家屬接見交通費補助。希望透過這些補助方案，能減輕家屬舟車勞頓的經濟負擔，鼓勵家屬前來為收容人加油打氣，強化家庭支持力量。

▲本次法務部矯正署舉辦的「把愛找回來-家庭支持之技訓家庭日」關懷活動，所提供的Q餅都是由中式麵食班收容人純手工製作。（圖／新店戒治所提供）

新店戒治所設有中式麵食班、汽車美容班、自行車維修班、園藝班、摩登輕食班與藝品製作(木工)班，希望能教育收容人習得一技之長，而本次活動所提供的Q餅都是由中式麵食班收容人純手工製作，除了用料實在外，也絕無添加防腐劑，口感扎實深獲現場家屬與孩童們喜愛。