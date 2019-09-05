宏都拉斯前第一夫人遭求刑58年　挪用公帑買珠寶繳學費

▲宏都拉斯前第一夫人Rosa Elena Bonilla。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

宏都拉斯前第一夫人博妮拉（Rosa Elena Bonilla）在今(5)日被依詐欺罪和挪用公款等罪名，求刑58年。博妮拉從2018年2月起開始就一直被監禁，但她的辯護律師始終聲稱她是無辜的，且會向最高法院提起上訴，要求撤銷判決。

博妮拉在2014年1月時就被指控，在丈夫卸任前5天，她曾出現在金融機構的市政辦公室，提領超過60萬美元的公款，然後存入她自己的戶頭。在今年8月中的庭審中，就有人預估博妮拉可能會被判58年至87年的徒刑。

▼博妮拉8月初出席審判時還笑容滿面。（圖／路透社）

根據宏都拉斯檢察總長和美洲國家組織（Organization of American States）展開的調查，博妮拉被指控在她丈夫擔任總統的2010年到2014年內，濫用了約77.9萬美元（約台幣2446萬元）的公款和國際捐款，其中也包括台灣在2013年以人道醫療和救貧名義，向宏都拉斯捐贈的25.5萬美元（約台幣800萬元），這些錢原本是用於社會計畫，卻被博妮拉用來支付自己的醫療費用、珠寶和子女學費等等。

同時，宏都拉斯法院也以挪用公款和詐騙的罪名，判處了博妮拉的密友艾斯可巴（Saul Escobar）48年徒刑，但有相關法院消息人士指出，即使博妮拉和艾斯可巴沒有翻案或減刑，依據宏都拉斯的法律，他們最多也只需服刑30年。

52歲的博妮拉是宏都拉斯前總統羅柏（Porfirio Lobo）的妻子，她曾經是一名室內設計師，在1990年進入當時為國會議員的羅柏辦公室擔任他的秘書，隨著2009年丈夫挑戰總統大位成功，她也一躍成為第一夫人。

夫妻兩人曾於2010年訪問台灣，馬英九前總統親自宴客接見，並贈送「立法院國會外交榮譽獎章」，如今卻因為挪用公款而鋃鐺入獄，兩人的兒子也曾在2017年時向美國法院認罪，承認偷偷進口古柯鹼到美國，被判了24年徒刑，宏都拉斯前第一家庭支離破碎。