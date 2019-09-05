　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏都拉斯前第一夫人遭求刑58年　挪用公帑買珠寶繳學費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲宏都拉斯前第一夫人Rosa Elena Bonilla。（圖／路透）

▲宏都拉斯前第一夫人Rosa Elena Bonilla。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

宏都拉斯前第一夫人博妮拉（Rosa Elena Bonilla）在今(5)日被依詐欺罪和挪用公款等罪名，求刑58年。博妮拉從2018年2月起開始就一直被監禁，但她的辯護律師始終聲稱她是無辜的，且會向最高法院提起上訴，要求撤銷判決。

博妮拉在2014年1月時就被指控，在丈夫卸任前5天，她曾出現在金融機構的市政辦公室，提領超過60萬美元的公款，然後存入她自己的戶頭。在今年8月中的庭審中，就有人預估博妮拉可能會被判58年至87年的徒刑。

▼博妮拉8月初出席審判時還笑容滿面。（圖／路透社）

▼博妮拉8月初出席審判時還笑容滿面。（圖／取自路透社）

根據宏都拉斯檢察總長和美洲國家組織（Organization of American States）展開的調查，博妮拉被指控在她丈夫擔任總統的2010年到2014年內，濫用了約77.9萬美元（約台幣2446萬元）的公款和國際捐款，其中也包括台灣在2013年以人道醫療和救貧名義，向宏都拉斯捐贈的25.5萬美元（約台幣800萬元），這些錢原本是用於社會計畫，卻被博妮拉用來支付自己的醫療費用、珠寶和子女學費等等。

同時，宏都拉斯法院也以挪用公款和詐騙的罪名，判處了博妮拉的密友艾斯可巴（Saul Escobar）48年徒刑，但有相關法院消息人士指出，即使博妮拉和艾斯可巴沒有翻案或減刑，依據宏都拉斯的法律，他們最多也只需服刑30年。

52歲的博妮拉是宏都拉斯前總統羅柏（Porfirio Lobo）的妻子，她曾經是一名室內設計師，在1990年進入當時為國會議員的羅柏辦公室擔任他的秘書，隨著2009年丈夫挑戰總統大位成功，她也一躍成為第一夫人。

夫妻兩人曾於2010年訪問台灣，馬英九前總統親自宴客接見，並贈送「立法院國會外交榮譽獎章」，如今卻因為挪用公款而鋃鐺入獄，兩人的兒子也曾在2017年時向美國法院認罪，承認偷偷進口古柯鹼到美國，被判了24年徒刑，宏都拉斯前第一家庭支離破碎。

ET快訊
獨／冷血割稻尾！錢莊老闆死後手機都「已讀」　3煞埋屍續收帳款
黑丁妹深蹲開M腿跳鋼管！「蜜桃肉炸出」紅衣哥秒伸手　一換角度
驚悚！擄殺老闆火化掩埋...最殺凶嫌利奇馬颱風返老家「護屍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房　8個月激戰50男...最小19歲！

FBI要求監控外國籍學生「尤其陸生」　哥大校長霸氣拒絕：是自己人！

颶風狂襲巴哈馬！　網美PO文替災民祈福大秀「比基尼翹臀照」被網轟爆

4歲女用「玩具釣桿」釣起15公斤鯰魚　超強神技媽驕傲：魚比她還重！

宏都拉斯前第一夫人遭求刑58年　挪用公帑買珠寶繳學費

聯合國調查：三分之一青少年遭遇過網路霸淩

單親媽養不起1歲兒　深夜「哭聲沒了」狠勒斃：乖，不餓了…

4歲女童「麥當勞上廁所」慘遭扯謊禿男性侵！　父母怒告托兒所粗心

美籍婦女「6天大嬰兒」塞登機包…涉人口販運　闖菲律賓海關遭攔下

非法經營！印度煙火工廠爆炸23死30傷　周邊建築倒塌、窗玻璃碎裂

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

宏都拉斯前第一夫人遭求刑58年　挪用公帑買珠寶繳學費

聯合國調查：三分之一青少年遭遇過網路霸淩

單親媽養不起1歲兒　深夜「哭聲沒了」狠勒斃：乖，不餓了…

4歲女童「麥當勞上廁所」慘遭扯謊禿男性侵！　父母怒告托兒所粗心

美籍婦女「6天大嬰兒」塞登機包…涉人口販運　闖菲律賓海關遭攔下

非法經營！印度煙火工廠爆炸23死30傷　周邊建築倒塌、窗玻璃碎裂

被舊金山政府認證「國內恐怖組織」！　全美步槍協會：滑稽的噱頭

最狂伴娘！新娘姊霸氣說婚禮隨便穿　反骨妹扮成「恐龍」手捧花搞笑出場

畫面超驚悚！消防員站路邊聊天　下秒失控車把人撞飛「變成一團」

紐時專欄作家：美中如果戰爭　「台灣可能先停電」癱瘓網路

港交所交易系統出包　衍生品交易暫停...拖累港股由長轉跌

回流台商再增櫻花、泰豐等6家！　累計投資金額逾5,767億元

海巡署秀史上最貴開箱　陳國恩幽默嗆毒梟：隨時幫您代收　

F.I.R.圓夢合作日本20年天團！　獲成員吉他伴奏Lydia爽翻

微風周年慶消費滿5千元抽桂冠艙　Breeze Pay點數抵用賺10倍

台北公開賽／呂家弘碰渡邊航貴　2015世青奪牌班底齊聚

努力撐過這一周！12星座運勢曝「處女、雙魚」狂掃颱風尾

獨／冷血割稻尾！錢莊老闆死後手機都「已讀」　3煞埋屍續收帳款

中職／桃猿孩子寶趴　首創球場征服障礙賽

本宮賞你的！台南宮廷風網美手搖杯IG爆紅　「朕不給你不能要」

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

日京急線列車撞卡車　釀1死34..

5犬圍攻19歲正妹　拋飛空中咬..

閉眼等10秒拿禮物　她下秒肩膀..

雙胞胎嫩嬰臉「變成火蟻覓食地」..

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

韓粉跨海圓星夢　7女遭詐騙逼賣..

素食女控鄰烤肉　6千人想來她家..

台生失蹤17天　美警曝新畫面求..

自駕遊多出一隻腳　車頂藏陌生男

考新郎15+6=？　她聽答案當..

跳跳床彈簧射出　直插他背上....

南極洲現「滑行痕跡+詭異雪堆」..

美媒：川普曾考慮將關稅調高一輩

更多熱門

相關新聞

李猶龍涉貪無保飭回　再爆司機是縣長堂弟

新竹地檢署檢察官指揮新竹市調站，前往縣府展開大動作搜索，現任文化局長李猶龍因疑涉貪瀆案遭帶回，還有徐姓秘書、科員、司機等共4人目前都被帶回新竹市調站接受調查。下午3點左右，李猶龍等4人遭檢察官無保飭回，只是，外界竟再傳出，幫李猶龍開車的司機竟是縣長楊文科的堂弟。

桃園養工處爆收賄50萬　2人交保

整形名醫詐領健保費　只為3767元判6月

徐乃麟提告護清白　又被爆「和女密友發生關係」

徐乃麟女密友　涉詐偵信女董10萬被訴

關鍵字：

宏都拉斯第一夫人貪汙挪用公款詐欺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面