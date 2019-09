FBI要求監控外國籍學生「尤其陸生」　哥大校長霸氣拒絕：是自己人！

▲哥倫比亞大學的校園畫面。(圖/翻攝自Facebook/Columbia University Athletics)

實習記者曾筠淇/綜合報導

美國紐約哥倫比亞大學(Columbia University)校長波林傑(Lee C. Bollinger)在本(9)月3日時,發送電子郵件給全校師生,並表示FBI鼓勵教師和行政人員「監視其它國籍的學生」,不過,他則對此回應,他們不但不會這樣做,反而鼓勵其它國籍的學生留在美國發展。

綜合外媒報導,波林傑在郵件中表示,FBI鼓勵學校的教師與行政人員協議監視(protocols to monitor)其它國籍的學生和學者,特別是陸生,因為FBI很擔心會出現非法的科技移轉。不過,波林傑在信中表示,他們絕對不會這麼做,因為「大學不該監視自己的人」。

▲波林傑表示,他們絕對不會監控其它國籍的學生。(圖/翻攝自Facebook/Lee Bollinger)

波林傑透露,「哥倫比亞大學內,有150個不同國家的學生和學者,因此校內的學術氛圍一直很開放、多元。」此外,雖然大專院校應該要協助、配合政府,去調查會破壞國家安全的行為,但是他認為,這些學生沒有必要大老遠來到美國,卻只是為了竊取資料。

不只如此,波林傑早在上月30日時,於《華盛頓郵報》表態,他認為FBI試圖「監視」的行動,已經與美國憲法第一修正案產生矛盾。因此,他才嚴肅回應,「哥倫比亞大學絕對不會這樣做!」

波林傑補充,若是擔心「竊取」的問題,美國相關單位應該優先監控「可疑人士」,而非鼓勵學校監控「其他國籍的學生」。他還提到,這些學生在美國學成後,大多會回母國,把學到的知識帶回去,因此他反而建議,可以多發一些綠卡,讓這些學生留在美國繼續發展,為自身留住人才,也對美國經濟更有幫助。

"No, I won’t start spying on my foreign-born students": An important op-ed piece by CU President Lee C. Bollinger: @PostOpinions https://t.co/B0oE1gvQ9Q pic.twitter.com/8vK4Yx1tRe