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FBI要求監控外國籍學生「尤其陸生」　哥大校長霸氣拒絕：是自己人！

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▲哥倫比亞大學的校園畫面。（圖／翻攝自Facebook／Columbia University Athletics）

▲哥倫比亞大學的校園畫面。（圖／翻攝自Facebook／Columbia University Athletics）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國紐約哥倫比亞大學（Columbia University）校長波林傑（Lee C. Bollinger）在本（9）月3日時，發送電子郵件給全校師生，並表示FBI鼓勵教師和行政人員「監視其它國籍的學生」，不過，他則對此回應，他們不但不會這樣做，反而鼓勵其它國籍的學生留在美國發展。

綜合外媒報導，波林傑在郵件中表示，FBI鼓勵學校的教師與行政人員協議監視（protocols to monitor）其它國籍的學生和學者，特別是陸生，因為FBI很擔心會出現非法的科技移轉。不過，波林傑在信中表示，他們絕對不會這麼做，因為「大學不該監視自己的人」。

▲波林傑表示，他們絕對不會監控其它國籍的學生。（圖／翻攝自Facebook／Lee Bollinger）

▲波林傑表示，他們絕對不會監控其它國籍的學生。（圖／翻攝自Facebook／Lee Bollinger）

波林傑透露，「哥倫比亞大學內，有150個不同國家的學生和學者，因此校內的學術氛圍一直很開放、多元。」此外，雖然大專院校應該要協助、配合政府，去調查會破壞國家安全的行為，但是他認為，這些學生沒有必要大老遠來到美國，卻只是為了竊取資料。

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不只如此，波林傑早在上月30日時，於《華盛頓郵報》表態，他認為FBI試圖「監視」的行動，已經與美國憲法第一修正案產生矛盾。因此，他才嚴肅回應，「哥倫比亞大學絕對不會這樣做！」

波林傑補充，若是擔心「竊取」的問題，美國相關單位應該優先監控「可疑人士」，而非鼓勵學校監控「其他國籍的學生」。他還提到，這些學生在美國學成後，大多會回母國，把學到的知識帶回去，因此他反而建議，可以多發一些綠卡，讓這些學生留在美國繼續發展，為自身留住人才，也對美國經濟更有幫助。

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