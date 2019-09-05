竹縣文化局長李猶龍涉貪無保飭回　司機遭爆是「縣長堂弟」

▲李猶龍過去有豐富的媒體背景，更被國民黨高層引薦給楊文科。（圖／新竹縣政府資料照）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署檢察官指揮新竹市調站，前往縣府展開大動作搜索，現任文化局長李猶龍因疑涉貪瀆案遭帶回，還有徐姓秘書、科員、司機等共4人目前都被帶回新竹市調站接受調查。下午3點左右，李猶龍等4人遭檢察官無保飭回，只是，外界竟再傳出，幫李猶龍開車的司機竟是縣長楊文科的堂弟。

李猶龍過去曾任中天新聞台SETN主播、三立新聞台主播及電台製作人等，可說是底蘊深厚的媒體人，而楊文科則是2018年大選上任後，才經國民黨高層推薦李擔任文化局長。由於李猶龍本身並非客家人，「擔任文化局長卻不會說客家話」也成為外界對李的質疑，加上縣府內部對李猶龍強勢的處事方式也頗有微詞，李猶龍此次「中箭」也被外界猜測是「欠人和」。

李猶龍遭調查一事爆開之後，火花恐延燒到妻子蔡沁瑜，不過郭台銘團隊也發表力挺聲明，稱蔡沁瑜到任以來表現備受各方好評，「郭台銘先生特別表達完全信任蔡副執行長，未來也會繼續倚重其長才，此案完全尊重蔡發言人及其家人所做處理。」

下午3點左右李猶龍遭檢察官無保飭回，他快速離開市調站上車駛離，全程未發表回應。稍早一度傳出，李猶龍的妻子蔡沁瑜可能遭約談一事，地檢署則表示目前暫未考慮，至於李猶龍公車私用一案，檢察官也僅低調表示「證據到哪，辦到哪」，其他並不願多做表示。

據了解，文化局長一職佩有專屬司機及座車，而公務車及司機，只有上班時間才能作使用。但李卻被舉報，涉嫌將公務車當成私人車使用，除了上班下班自行駕車往返台北、新竹住家及辦公室之外，還在下班時間，要求司機接送李的友人或其他公務員搭高鐵。

▲下午3點左右李猶龍遭檢察官無保飭回，他快速離開市調站上車駛離，全程未發表回應。（圖／記者陳凱力翻攝）

由於公務車的油費及ETC均向文化局支領公帳，李涉嫌違法使用公務車估計長達5個月左右。不過，更令人意外的是文化局長的「司機」，因與縣長楊文科僅差一個字，才爆出這名「司機」竟是楊文科的堂弟。縣府員工私下表示，有聽說司機與縣長是親戚，但是親疏如何並不瞭解，楊文科本人則尚未做出回應。

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