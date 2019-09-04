打肉毒桿菌虛報良性腫瘤　整形名醫詐3767元健保費判6月

▲整形名醫曾鼎昌被查獲詐領健保給付 。（圖／翻攝自google map）

記者廖安莘／新竹報導

有著「整形達人」名號的醫師曾鼎昌，且同時是竹苗地區第一位取得合格整形外科的專科醫師，被控利用病患自費施打肉毒桿菌美容，卻虛報眼瞼皮膚良性腫瘤，以不實病名申報健保給付，1年3個月間僅獲得3767元。最後新竹地院依詐欺取財罪判刑6月，並應向公庫支付6萬元。

判決書指出，曾鼎昌為新竹「曾鼎昌美容整形外科診所」院長，明知全民健保法的規定，美容外科手術不在全民健保的給付範圍。在2014年9月23日起至2015年12月29日間，意圖為自己不法之所有，明知病患應自費接受美容療程，並非疾病就醫，竟利用相關面談等機會，向病患拿取健保卡，並在診所虛偽製作不實內容的「健保署保險對象門診就醫紀錄」電磁紀錄，謊稱病患係因眼瞼皮膚良性腫瘤名義就診，向健保署詐領3767元。

據悉，曾鼎昌在1年3個月間，共對10名患者施打肉毒桿菌或玻尿酸等美容項目，卻以不實病名申請健保給付，案經保署發現後報請新竹地檢署偵辦。

經新竹地院審理後，曾鼎昌坦承犯行，法官依詐欺取財罪判刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付6萬元，及沒收犯案所得3767元。

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