徐乃麟告楊強蓉誹謗　又被對方律師爆「和女密友發生關係」

▲徐乃麟被爆和女密友董子綺「發生過關係」。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人徐乃麟因接連遭爆料詐賭、詐騙合夥人，3日才為控告對外放話的楊強蓉等人涉嫌誹謗案出庭，沒想到庭後楊強蓉的委任律師再爆料，指出握有一段錄音檔，徐曾提到和女密友董子綺是「男女朋友關係」，甚至「雙方有發生關係」，不過據了解，徐當庭表示那些是「氣話」。

針對又遭爆料有婚外情，徐乃麟接受《ETtoday星光雲》採訪時一笑置之：「去講沒有關係，講一次我們就告一次，沒有關係。」

▲徐乃麟3日為控告楊強蓉涉嫌誹謗案出庭。（圖／記者羅志華攝）

徐乃麟先前被爆料提供北市內湖豪宅「米蘭苑」給女密友董子綺（董Vivi）開麻將賭場，結果檢察官調查後不起訴徐乃麟，董子綺和楊強蓉則被聚眾賭博起訴後，8月底才剛被士林地院各判徒刑6個月，得易科罰金。

而遭接連爆料的徐乃麟不滿，控告楊強蓉等人涉嫌誹謗，台北地檢署3日安排徐、楊對質，據了解，庭內雙方各執一詞，徐開完庭面對媒體採訪都指說「謝謝」回應，楊強蓉則是指控徐乃麟找人勒索她，並反控徐加重誹謗。

楊的委任律師更進一步爆料，指徐乃麟在偵查庭上，承認確實有與女密友董子綺之間的對話錄音，並稱徐乃麟在錄音中，指自己與董子綺是男女朋友，有發生過關係；據了解，徐乃麟當庭雖未否認錄音的存在，但他庭訊稱這段錄音內容只是「氣話」。

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