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颶風狂襲巴哈馬！　網美PO文替災民祈福大秀「比基尼翹臀照」被網轟爆

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實習記者賴韻如／綜合報導

颶風多利安（Dorian）1日登陸巴哈馬的阿巴科群島（Abaco Island），在該國上方慢速滯留，為阿巴科群島和大巴哈馬島帶來了嚴重災情，當地於3日晚間，死亡人數已經增加為7人，街頭更是滿目瘡痍。然而，一些網紅卻藉著「發文祈福」，實際上是想秀自己的比基尼美照，讓不少網友痛批「麻木不仁，真可悲」。

據《每日郵報》報導，模特兒波利亞娜（Tatiele Polyana）先是將地點標記在巴哈馬，接著更於貼文中寫道，「這場風災令我心碎，幾個星期前，我才有機會見識到這片無邊無際的清澈海水、真正的天堂，如今我卻在影片中看到人們如此絕望，那麼多的房子、汽車、醫院等等都被這場該死的颶風摧毀，讓我們一起為#Bahamas祈禱吧。」

▲▼巴哈馬的阿巴科群島（Abaco Island）被颶風掃蕩，滿目瘡痍。（圖／路透）

▲▼巴哈馬的阿巴科群島（Abaco Island）被颶風掃蕩，滿目瘡痍。（圖／路透）

▲▼巴哈馬的阿巴科群島（Abaco Island）被颶風掃蕩，滿目瘡痍。（圖／路透）

然而，波利亞娜卻於這篇沉重的貼文中附上一張自己在沙灘上著比基尼大露翹臀的照片，背景更明顯有著清澈海水、湛藍天空，腳下則是一片潔白沙灘，和如今已成為「像被炸彈炸過」的巴哈馬形成超級強烈對比。

貼文一PO後，不少網友紛紛大罵波利亞娜此舉「非常奇怪」，紛紛留言表示，「老實說，你似乎更像是在利用巴哈馬做自我推銷」、「很噁心，麻煩妳刪除」、「請告訴我這張照片要如何為巴哈馬祈禱？」、「麻木不仁，真的太可悲了」、「部要為了趕流行，做出這麼噁心的事。」對此，波利亞娜也隨即將PO文刪除，希望能平息網友的怒火。

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