徐乃麟女密友vivi「幫開公司繳規費」　涉詐偵信社女董10萬元

▲徐乃麟女密友董子綺涉詐騙偵信社女董江梅綺遭檢察官起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人徐乃麟內湖豪宅被當成賭場案越演越烈，當初居間租出豪宅的徐乃麟女密友董子綺(vivi)也官司不斷，不但因在乃哥豪宅聚賭被判刑，又被控受託幫「江梅綺女人徵信」負責人江梅綺開公司，卻以申請登記要繳規費為由，詐騙江女11萬元，又涉嫌另間公司設立資本50萬元，3日被台北地檢署依詐欺、業務侵占等罪起訴。

檢方起訴指出，江梅綺在2018年間，想開設一間在網路上販售酵素為業的公司，透過友人找上董子綺幫忙協助辦理開設公司的相關登記，董就藉口賣酵素要向國稅局、衛生福利部申請，江女因此陸續拿出超過11萬元給董女，後來才發現這間公司根本不用申請。

董女挨告詐欺後，辯稱確實有幫忙去申請並繳交規費，但卻拿不出繳費單據，而檢察官函詢相關單位，回函均否認有辦理相關業務，因此認定董女涉嫌詐欺，至於這間酵素公司還沒開始營運，就已經註銷登記。

此外，董女還涉嫌在方另查出，2009年間受託幫忙管理另間紙上公司的存摺，存摺裡面有公司登記資本額50多萬元，竟然都被董女陸續提領一空，董女辯稱幫忙處理公司業務需要開銷花費，但被害人反駁公司根本沒有實際營運，沒有業務需求，董女因此在被起訴一條業務侵占罪嫌。

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