日京急線列車撞卡車「3車廂出軌翻覆」　逾30人受傷…現場漫黑煙冒火

▲日本網友目擊京急線車禍。（圖／翻攝自推特／@yuyu038）

記者林瑩真／編譯

日本神奈川縣京急線5日上午發生嚴重車禍，列車與一輛貨車相撞，造成嚴重車禍，目前已有30人受傷，京急川崎站至上大岡站之間的上下行線路都暫時停駛。

綜合日媒報導，一列京急線列車11時40分行駛至橫濱市內神奈川新町和仲木戶之間的鐵路口，不料跟平交道上的貨車相撞，造成列車脫軌，列車頭及數節車廂翻覆，貨車則冒煙起火。

警方指出，與貨車相撞的列車型號是京急1000型、1137編組，目前確認此次脫軌事故已造成30人受傷，但是否有更多傷患，以及傷勢如何都還待調查詳細情況。