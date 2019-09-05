阿羅哈客運時速百公里竟低頭找紙巾釀6死　4年2月定讞

▲阿羅哈客運自撞釀6死案，司機因低頭翻找物品而肇事。（圖／取自橋頭地檢署官網）

記者吳銘峯／台北報導

阿羅哈客運遊覽車，2017年9月間在國道岡山段自撞護欄，造死6死11傷的慘劇。法院經過調查後，發現肇事的吳姓司機在車速高達102公里的狀況下，竟低頭翻找車內的紙巾，為了閃避前車，才會失控撞上護欄，造成車禍。最高法院審理後，5日維持一二審見解，將吳姓司機依照「業務過失致死罪」判刑4年2個月定讞。

這起意外發生在2017年9月11日深夜，吳姓司機駕駛阿羅哈客運從高雄發車前往台北，行經國道一號岡山段384公里處，卻突然從最外側往左急切內側車道，導致車輛失控撞上護欄，多名乘客被拋飛窗外摔死，吳男也被甩離駕駛座受傷。經過清查後，車上16名乘客中，有6人被高速甩飛而死亡，另外10名乘客加上司機，共11人受到輕重傷。

事發後震驚社會，檢警調查，當時車速102公里並未超速。但吳男起初辯稱前方車輛未開後車燈，但車前及車內行車記錄器顯示，吳男在車禍前分心、低頭翻找物品，甚至頭低下約1秒，抬頭後約3秒就發現要撞上前車，猛打方向盤後才失控撞上護欄。檢方因此依照「業務過失致死罪」提起公訴。

法院審理時，吳男並未聘請律師，對於檢方論告內容大多表示「沒有意見」，他也透過公司和多數死傷乘客、家屬調解，並獲得對方撤告，但最後仍有多名死傷者未能撤告。法院依照相關證人的證詞，以及國道監視錄影畫面、肇事車行車記錄盤、車上監視器影像、車輛維修及司機出勤紀錄等稽證，認定吳男有罪，一二審均判刑4年2月。

案經上訴第三審，最高法院審理後，5日採信二審見解，駁回檢辯雙方上訴，全案定讞。