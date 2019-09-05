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美歐衛星險發生「太空車禍」　「風神」3次點火變軌避讓

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記者吳宛霖／綜合報導

歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）日前主動更改「風神」（Aeolus）衛星的飛行路徑，避免和美國太空探索技術公司（SpaceX） 的「星鏈44」（Starlink AV）衛星相撞。歐洲太空總署表示，相撞的可能性如果達萬分之一時，便是採取行動的臨界值，當時觀測到兩顆衛星碰撞的可能性達千分之一，和太空探索技術公司的聯絡後判斷「星鏈44」不會變軌，因此發指令讓「風神」3次點火變軌，避免相撞。

歐洲太空總署在去年8月發射地球觀測衛星「風神」，重約1300公斤，是“Living Planet Programme”任務的第5個探測計畫。「風神」衛星的科學目標是測繪全球風剖線（wind profile），是全球首顆能追蹤地表到平流層氣流風向的衛星，用來提升天氣與氣候預報的準確性。

太空探索技術公司除了開發火箭，也發射低軌道人造衛星「衛星星系」（satellite constellation），今年5月發射60顆「星鏈」衛星，大多分布在440到550公里高的軌道。歐洲太空總署為了讓「星鏈44」練習脫軌技術，將它下降到 320 公里高度，造成和「風神」的軌道產生交會點。

▲「風神」是全球首顆能追蹤地表到平流層氣流風向的衛星。（圖／翻攝自歐洲太空總署官網）

▲「風神」是全球首顆能追蹤地表到平流層氣流風向的衛星。（圖／翻攝自歐洲太空總署官網）

在太空中沒有交通法規，更沒有規定當有衛星發生碰撞風險時，哪一方要主動避開衛星。太空探索技術公司表示，「星鏈44」備有自動防撞系統，因此不主動更改衛星的飛行軌道。

太空探索技術公司表示，之前和歐洲太空總署聯絡時，兩顆衛星碰撞的風險還只有5萬分之1，所以沒必要採取行動，後來公司的通信系統出現故障，導致技術人員沒有看到後續的郵件，如果當時有及時看到相關通訊內容，一定會聯繫歐洲太空總署，確定最佳的協助方案或採取避讓操作。

歐洲太空總署安全主管霍爾格．德拉格表示，這個事件「雙方都沒有錯」，但顯示出迫切需要發展適當的「太空交通管理」，確保衛星營運方之間溝通順暢，並發展衛星自動避讓技術。



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