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快舟一號甲送2商業衛星升空　首次完成星箭通信空空鏈路對接試驗

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▲中國小型固體運載火箭「快舟一號甲」於8月31日上午在酒泉衛星發射中心升空。（圖／翻攝自新華網）

▲「快舟一號甲」於8月31日上午在酒泉衛星發射中心升空。（圖／翻攝自新華網）

實習記者范芷菱／綜合報導

中國小型固體運載火箭「快舟一號甲」於8月31日上午在酒泉衛星發射中心升空，成功將2顆衛星送入預定軌道。這是該型火箭第3次成功地執行商業發射任務，中國航天科工集團表示，「快舟一號甲」今年年底前預計還將會執行8次的商業發射任務。

▲中國小型固體運載火箭「快舟一號甲」於8月31日上午在酒泉衛星發射中心升空。（圖／中國航天科工）

▲搭載微重力技術實驗衛星與瀟湘一號07衛星。（圖／中國航天科工）

據《新華網》報導，「快舟一號甲」本次發射完成了中國首次星箭通信空空鏈路對接試驗，中國航天科工總經理查雄權表示，「這個測試就是為了保證即使在星箭分離的初始階段，衛星的下行遙測也處於隨時可以檢測的狀態，以確保衛星在發射過程中不會與地面失去聯繫。」一般情況下，衛星發射後火星末級就會受到地球引力的影響，進入大氣層燒毀，但這一次研究團隊在火箭末級上增加了通信終端和天線，以便在200至300秒的時間內接收衛星訊號，並傳回地面上，節省了發射成本。

▲中國小型固體運載火箭「快舟一號甲」於8月31日上午在酒泉衛星發射中心升空。（圖／中國航天科工）

▲「快舟一號甲」中國國內最快發射紀錄的保持者。（圖／中國航天科工）

此次發射的2顆衛星分別是中國科學院研製的微重力技術實驗衛星，和天儀研究院研製的瀟湘一號07衛星；所搭載的「快舟一號甲」運載火箭主要是由中國航天科工集團有限公司研製，主要為300公斤級低軌小衛星提供發射任務，採用國際通用接口，特點是飛行可靠性高、準備周期短、入軌精度高、保障需求少和發射成本低，同時也是中國國內最快發射紀錄的保持者。

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查雄權介紹，「快舟一號甲」分別於2017年、2018年間成功完成了2次的商業發射；而這次的第3次發射任務不僅驗證了快舟系列的市場快速應變能力，還拉開了中國航天科工集團今年下半年密集商業發射的序幕，「將在今年年底完成8次『快舟一號甲』發射任務，並瞄準了未來星座大規模組網發射，提前驗證實施方案和技術流程。」

中國航天科工早在8月30日就在微博上公告這一次的發射任務，也分享了相關照片；不過眼尖的網友發現，圖上的運載車與之前發射東風系列導彈的運載車相同，不免開玩笑說，「車子都懶得重新刷漆了嗎」、「運載車：臥X，出門忘了穿白大掛了」、「你能好好跟我說說你發射的是啥」、「我懷疑你在射導彈，但我還沒找到證據」。

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