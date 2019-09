川普秀伊朗衛星發射爆炸照　國安人士氣炸：送全世界大禮「俄中爽翻」

▲川普在推特中發布的伊朗發射衛星爆炸照片,意外洩漏美國很多機密。(圖/翻攝自Donald J. Trump twitter)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統川普於8月31日在推特上公布一張衛星照片,是伊朗火箭場因為衛星發射失敗爆炸的照片,並解釋美國與這起事件沒有關係。不過這張照片卻讓國安人員與資深情報人士驚訝表示,重點不這起事件美國是否參與,而是這張照片的內容意外洩漏了很多美國的機密。

根據商業內幕(Business Insider)報導,一位分析師稱,這張照片很有可能是間諜衛星拍攝的,美國很少傳播這樣的影像,川普發布這樣的照片,像是給全世界的情報部門提供了金礦,他們可以利用這張照片,推斷美國的空中監視能力。

美國中情局(CIA)與美國國家安全局(NSA)前高級律師羅伯特•迪茨(Robert Deitz)表示,川普犯了一個嚴重的錯誤,俄羅斯人和中國人會很樂意研究這一張照片。

▲川普在推特中還解釋,這起事件跟美國無關,但是否跟美國有關根本無關緊要了。(圖/翻攝自Donald J. Trump twitter)



一位美國官員指出,這張照片有很多跡象顯示,這是來自軍方資產拍攝的,這張照片的解析度與質量都比很多商業衛星的照片高得多,這看起來像是間諜衛星拍攝的,美國不會將無人機或有人駕駛的飛機,送入伊朗的領空。

軍方的資深圖像分析師艾莉森•普契尼(Allison Puccioni)指出,儘管美國公開承認有能力收集海外情報的資訊技術,但很少傳播像這樣的圖像,少數的例外是2002年期間收集類似的影像,2003年就爆發伊拉克戰爭。

荷蘭天文學家西斯•巴薩表示,基於照片拍攝的時間,與照片中發射台陰影與攝影機之間的相對位置,影像很可能來自USA-224這顆間諜衛星。

川普尚未在推文中提到是否與國安官員或情報官員討論過發布這張照片的風險。但是商業內幕指出,美國國家安全會議的一位助理表示,他們事先都沒有聽說過關於此事的討論。

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3