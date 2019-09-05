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雪白K球「衝出背心」塞爆螢幕！大奶薇薇羞問2字...網全噴鼻血：當然！

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▲▼ 大奶薇薇，張維亞 。（圖／翻攝自Facebook／大奶薇薇-台灣沖田杏梨）

▲ 網紅「大奶薇薇」是路易莎文心店店長 。（圖／翻攝自Facebook／大奶薇薇-台灣沖田杏梨）

記者張嘉晏／綜合報導

PTT上日前瘋傳一張「路易莎女店長」的工作照，豐滿雪球讓不少網友看傻，隨後女店長身分也被起底，原來她同時也是位網美，臉書粉絲團「大奶薇薇-台灣沖田杏梨」有2萬6千多人追蹤；而她4日也在臉書發文，甜問2字令眾人噴鼻血了。

大奶薇薇本名張維亞，目前是路易莎西屯文心店店長，偶爾也會兼職開直播、拍YouTube影片，K罩杯好身材令不少民眾前去咖啡店一睹本人風采。她昨日在粉絲團貼出一張自拍照，只見她雪白的渾圓K球直接衝出藍色背心的袖口和領口，塞滿整個螢幕，貼文還羞問「大嗎」2個字，讓不少網友發瘋表示「大到可以當枕頭」、「大」、「當然」、「只能用壯觀形容」、「已經接近完美的正圓形」、「超大，太粗暴了」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 大奶薇薇，張維亞 。（圖／翻攝自Facebook／大奶薇薇-台灣沖田杏梨）

▲ 大奶薇薇：大嗎？（圖／翻攝自Facebook／大奶薇薇-台灣沖田杏梨）

事實上張維亞時常在臉書上大方秀自己的好身材，她被部分網友批評身材後，便發文寫下「奇怪我有說過我是個瘦子嗎？從小胖而且胖對地方啦！可惡！」反擊，5日早上也貼出「放手喝飲料」挑戰照片，把自家飲料穩穩卡在胸上，讓網友們直呼「是要逼死誰！」

據本站新聞《路易莎店長「深溝收銀照」爆紅　網一神驚呼「是知名網美」：地址全曝光！》指出，一名湯姓男網友親自前往路易莎文心店朝聖，目測裡頭的顧客「有8成都是男性」，不知道僅是巧合，還是慕名專程前來。

▼ 張維亞擁有K罩杯好身材 。（圖／翻攝自Facebook／大奶薇薇-台灣沖田杏梨）

▲▼路易莎女店長。（圖／翻攝自Facebook／大奶薇薇-台灣沖田杏梨）

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