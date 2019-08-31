路易莎店長「深溝收銀照」爆紅　網一神驚呼「是知名網美」：地址全曝光！

▲近日網路上瘋傳一張路易莎女店員收銀照。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

近日網路上一張職人工作時的照片瘋傳，只見路易莎女店員操作收銀機時好身材包不住，只是微微將身子前傾雪球就快掉出，網友紛紛跪求地址、求開門。不久後大神傳來好消息，原來妹子是台中西屯文心店店長，私底下更是小有名氣的網美，超暴力身材有著「台灣沖田杏梨」封號。

男網友日前在PTT發文，題為〈路易莎的拿鐵好喝嗎？〉文中提到，昏昏欲睡的午後最適合來杯拿鐵振奮精神、提升工作效率，「不知道路易莎的拿鐵好不好喝啊啊，感覺不錯啊啊。」

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▲網美張維亞真的是路易莎咖啡店長！（圖／翻攝張維亞粉絲團）

文中附了一張照片，只見一位年輕妹子綁著馬尾、戴著帽子，身穿路易莎咖啡制服，正專注在收銀機前點收銅板，霸氣長輩完全藏不住。由於是網上流傳照片，他忍不住向大神求助，「有人知道這家路易莎在什麼地方嗎？」

照片貼出後網友全暴動，凶狠的身材最是吸睛，「在哪？這我一定喝爆」、「這拿鐵太提神啦」、「有這種店員我照三餐喝拿鐵」、「這個拿鐵加好多，濃濃的奶香」、「道德淪喪！我需要知道是哪間店當面指責」、「是什麼蒙蔽了我的雙眼」。

▲超狂身材有「台灣沖田杏梨」封號。（圖／翻攝張維亞臉書）

相隔沒多少時間，就有專業老司機將正妹的臉書、IG和推特全神出來了！據了解，她的本名叫張維亞，目前是路易莎西屯文心店店長，自稱身高174公分、K罩杯，粉絲團「大奶薇薇-台灣沖田杏梨」超過2萬人追蹤，偶爾兼職開直播、拍Youtube影片，火辣身材吸引許多忠實粉絲，是小有名氣的網紅。

此外，有名湯姓網友在臉書粉絲團「南港7條蛇2.0」回報，他親赴路易莎文心店朝聖，證實張維亞真的有在店內出沒。有趣的是根據湯男目測，店內用餐的客人「8成以上都男生」，不知是否只是巧合，抑或慕名而來，醉翁之意不在酒。

▼張維亞同時經營臉書、Line、IG、推特和Youtube等社群平台。（圖／翻攝張維亞粉絲團）