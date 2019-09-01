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最正通緝犯被逮！20歲妹「受訪懺悔」曝初衷…苦笑：出獄想當網紅

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▲▼最美通緝犯自首。（圖／翻攝自微博）

▲卿晨璟靚號稱「最美通緝犯』。（圖／翻攝自微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸四川綿陽市一名20歲少女卿晨璟靚，因涉及詐騙犯罪遭到通緝，但她因通緝照太過亮眼而爆紅，被網友稱為「最美通緝犯」。卿晨璟靚自首後坦承犯行，也說出當初入行的心酸原因，希望出獄後可以當一名網紅。

綿陽市日前在微博上貼出「酒拖」詐欺犯罪團的通緝通告，在2男5女之中的卿晨璟靚因容貌出眾而引起熱烈討論，被網友封為「最美通緝犯」，更有人感嘆「卿本佳人，奈何做賊」，並建議她當網紅賺更多，何必做詐騙。

▲▼最美通緝犯自首。（圖／翻攝自微博）

▲▼卿晨璟靚因上面的通緝令爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼最美通緝犯自首。（圖／翻攝自微博）

卿晨璟靚的前同事透露，卿晨璟靚會去做詐騙可能是和男友有關，不然1999年出生的她只是個愛美的小姑娘，性格和群又外向，雖然在長輩面前不太懂事，但也不至於會去犯罪。當通緝令發出一周後，卿晨璟靚也與3名嫌疑人一起自首投案。

「我一開始不知道是犯法的…」卿晨璟靚近日接受媒體訪問，表示她當初在做美甲師，起初同事拉她去做「酒拖」時都直接拒絕，但看對方沒被吃豆腐，僅僅是陪伴喝酒，「我覺得還划得來」，加上她青春期時非常叛逆，懂事後想多賺點錢彌補媽媽，才會鋌而走險加入，並一步一步踏入詐騙集團。

卿晨璟靚坦承，她非常後悔進入這圈子，也對被害人感到非常抱歉，希望外界可以給她改過自新的機會；另外，對於出獄後的規劃，她笑說「沒想過幹什麼，想過當網紅算不算？算吧？但現在不抱很大期望」。

▼卿晨璟靚希望出獄後可以當一名網紅。（圖／翻攝新京報）

▲▼最正通緝犯被逮！大眼妹「受訪懺悔」曝初衷…苦笑：出獄想當網紅。（圖／翻攝新京報）

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