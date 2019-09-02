影／「硬得像石頭！」辣人妻2次隆乳失敗…下場GG了　醫院：免費再做一次

記者鄭思楠／綜合報導

重慶市一位年輕人妻長得超辣，但是卻不滿意自己的胸部，去年經過深思熟慮，花了6萬元人民幣（約新台幣26萬元）做了隆乳手術。術後，以為自己可以徹底完美的她，卻慢慢發現，自己的假胸越來越硬，甚至「硬就跟石頭一樣。」令人更傻眼的是，她不得已進行了修復手術，術後情況卻更糟糕了。

據《看看新聞》報導，長髮的王姓人妻2018年5月在美輪美奐整形美容醫院做了假體豐胸手術，可手術做完後不久，發現了胸部出現了大問題。她說，一開始還覺得這是正常現象，但沒有想到，幾個月過去乳房發硬的情況一直沒有得到改善，甚至已經影響到自己的正常生活，「一睡覺就有壓迫感，一壓著就很不舒服。」

▲辣人妻隆乳失敗，胸部硬的像石頭。（圖／翻攝自《看看新聞》）

對此，重慶美輪美奐整形美容醫院的醫生解釋，這是一種手術後的併發症，叫做包膜攣縮。為了徹底解決問題，無奈之下，王女選擇了第二次手術，然而術後問題又出現了，這次她氣憤表示，「體內第二次植入的假體仍舊發硬，和第一次手術後沒什麼區別。」

重慶美輪美奐整形美容醫院的醫務科負責人回應，「關於手術過程和顧客所反映的問題，手術醫生今天休息。」但他表示，醫院已經知曉，也給出了解決問題的辦法。

重慶美輪美奐整形美容醫院相關負責人說，「我們醫院願意給顧客進行隆乳的修復，根據她個人情況，擬定修復的方案，不收取任何費用，做第三次手術。」對於這樣的方案，王女說，無論如何都不會同意的，「不可能，我又不是白老鼠，不可能把身體交給你們當實驗品。」

對此，該負責人表示，願意進一步和王女協商，爭取達成一致意見，解決問題。

▼她花26萬元隆乳。（圖／翻攝自《看看新聞》）