約好3周1次！半年與15歲女友「啪5回」　他瞎扯：不知犯法...法官怒：沒常識

▲林男與15歲小女友發生關係挨告，竟辯不知道違法，法官打臉「這是法律常識」，判刑8個月。（示意圖／123RF）

記者陳韻如／桃園報導

林姓男子透過交友網站認識年僅15歲的少女言言（化名），2人進而交往成為男女朋友，而在交往期間，2人曾發生5次關係。直到言言母親發現女兒異狀，才驚覺女兒交了男友，還嚐了禁果，氣得一狀告上法院。法院審理時，林男辯稱「不知道和15歲女子性交是違法」，但被法官打臉，「這是法律常識」，不採信其說法，並依法判他8個月徒刑。

判決書指出，林男2017年6月間透過交友網站認識言言，2人相談甚歡進而交往，而在交往的5個月期間，林男平均每3、4周就會與言言發生關係一次。直到言言母親發現女兒交了男友，甚至還偷嘗禁果，便氣得提告。

法官審理時，林男坦承與言言發生關係，但辯稱2人是正常交往，且在一起時並沒有很注重年紀，直到挨告後，才知道言言未滿16歲。更誇張的是，林男還辯稱，「不知道與15歲女子發生關係是違法」，讓法官相當傻眼。

法官審理後，認為我國為了保護性行為智識及決斷能力均為臻成熟的童稚男女，而以刑法明文禁止並處罰與之發生性行為之人，且報章雜誌上也經常報導類似案件，此法足以被人訂是社會一般生活的「法律常識」，但林男卻說不知道如此是違法，明顯是為了推卸責任，因此不採信其說法。

法官審酌，林男明知言言年紀尚幼，卻為了一己私慾，與對方發生關係，犯後還否認犯行，且至今仍未與少女及其家屬達成和解，因此依5個對14歲以上未滿16歲之女子性交罪合併判處林男8個月徒刑。全案可上訴。

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