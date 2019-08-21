汐止15歲少年開車載4友兜風　衝人行道撞山壁翻車2人傷

▲汐止康寧街傳出休旅車翻覆意外，車上5名未成年少年負傷逃離現場，最後仍被警消人員找到並送醫救治。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市汐止區康寧路上，20日晚間10時許傳出有車輛翻覆的意外，但警消獲報後到場一看，發現翻覆的休旅車內竟空無一人，警消在事故現場附近找尋了近一個小時，才在附近找到當時在車上的5名少年，經救護人員初步檢傷後，被分別送上救護車到鄰近的醫院接受治療。

據了解，15歲的白姓少年20日晚間疑似偷開友人家中的休旅車，載著另外4名友人上街兜風，一群人由伯爵山莊往汐萬路方向，行經汐止區康寧街時，前方一輛計程車突然急煞，白姓少年疑似不熟悉休旅車操作，將車輛一偏，爬上了人行道，接著撞上山壁後180度翻覆，車頭也嚴重毀損。

路過民眾看見車輛翻覆而車內還有人影，趕緊通報消防人員來救援。不過警消趕抵現場時，卻不見乘客及駕駛，原來，這群少年因為發現闖了禍，跑到附近人煙稀少的地方躲了起來。警消歷經將近一個小時的時間，才找到了這群未成年的少年。

少年們被找到後身上帶著傷，坐在路邊配合著警方的調查，目前已排除白姓少年酒駕的可能，受傷的5名少年最後也由救護人員，分別用2部救護車，送往汐止國泰醫院進行治療，所幸這場車禍，並沒有造成其他人員傷亡。

警方也通知車主到場，疑似車主的親友到場後，見到翻覆的車輛十分傻眼，不清楚為何車子會被白姓少年開走。警方表示，事後將依法對未成年駕駛的白姓少年開罰，而真正的事故原因，目前正由轄區交通分隊員警調查中。

▲▼5名未成年少年共乘一部休旅車，卻疑似因不熟車輛操作而導致翻覆受傷，救護人員到場檢傷。（圖／記者趙永博翻攝）



▲▼轄區員警到場拍照採證，並協助指揮交通。（圖／記者趙永博攝）



▲▼白姓少年駕駛的休旅車爬上人行道後，撞壞路樹支架，最後撞上山壁翻覆。（圖／記者趙永博攝）

