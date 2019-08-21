「1萬1次包養」哄青春小鮮肉　3少男慘倒貼成性玩物

▲行徑惡劣的黃男辣手催花多名少男。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名黃姓男子愛好同性青春肉體，多次以金錢為代價，哄騙無知未成年少年與他上床，只是少男事後非但沒有收到錢，反而還要倒吐錢給黃男，更有多名少男回傳裸照、私密影片給黃男，成為黃男的玩物。由於多名被害少男指證歷歷，黃男最終只好坦承犯行。新竹檢方日前依以詐術使少年為有對價之性交行為罪、以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、強制性交罪嫌及引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪嫌起訴。

據調查，24歲的黃男2018年7月透過臉書結識一名15歲少年小佑(化名)，黃男知道小佑缺錢，竟以「1萬元1次」的代價釣魚，讓小佑同意被包養，只是小佑赴約與黃男發生性關係後，黃男竟耍賴不給錢。

事後，黃男又上小佑，誆騙對方以9千元包養他，不過小佑必須先給黃男1千元才能成事，涉世未深的小佑竟傻傻上當，拿出了1000元給對方，並同意與黃男相偕到六家車站的廁所上演「四腳獸」。

黃男食髓知味，再找上小佑，表示要送對方一台機車，哄騙少年在自家租屋處跟他發生性關係。小佑人財兩失，最後還自拍裸照及影片，傳給黃男觀賞。

不過，行徑惡劣的黃男竟又辣手催花多名少男，黃男透過友人結識14歲的少年小吉(化名)，他向小吉表示，願用2千元與對方春宵一度，只是小吉與黃男發生性關係後，也一樣未收到分毫。還有13歲少年橘子(化名)也慘遭金錢利誘，貢獻了青春肉體，同樣也自拍全裸影片傳給黃男。

黃男「萬綠叢中過、片葉不沾身」，直到小佑媽媽發現兒子行為異常，此事才曝光，並報警處理。黃男向檢警坦承發生關係，但咬定是你情我願的，只是檢警卻在其手機發現還有2個少年聯絡方式，及多位少年的裸照，才循線找上其他受害者。

由於3少指證歷歷，黃男最終只好坦承犯行。新竹檢方日前依以詐術使少年為有對價之性交行為罪、以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、強制性交罪嫌及引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪嫌起訴。

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