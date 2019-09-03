　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退警天橋掛「踐踏警消」布條　2男持小刀劃破...下場GG

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲從事資源回收業的邱姓男子，今年1月間在桃園區中山路住家附近遭清潔隊稽查，竟出口辱罵稽查人員，員警處理時還揮舞美工刀要脅，同時也出言辱罵，後遭員警制伏送辦。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲2男持小刀劃破「中華民國退休警察人員協會」懸掛的布條，法官判拘役20天。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

「中華民國退休警察人員協會」總會2018年在北市忠孝西路天橋上掛布條，但卻遭到廖姓、陳姓男子持小刀劃破。台北地院審理後，依毀損罪判2人各拘役20日，得易科罰金2萬元，2人不服提出上訴，遭到二審法官駁回，但宣告2年緩刑確定。

判決書指出，中華民國退休警察人員協會總會2018年在忠孝西路天橋上懸掛寫有「踐踏警消 誰來保護人民」，1幅是「警消危勞 政府視而不見」，來對政府表達自己的不滿。

然而，同年5月16日卻遭到廖男及陳男2人持小刀劃破布條，案經協會提告後，2人被依毀損罪各判拘役20天，但2人不服判決，提出上訴。2人共同主張，天橋上本來就不得懸掛布條，縱使他們割毀布條有阻卻違法的事由，但是有也已與總會理事長，希望獲判緩刑。

二審法官審理後，認為2人過去沒有犯罪紀錄，也已道歉和解，並賠償布條文萱的損害，審酌2人犯情，維持原判，但諭知緩刑2年，全案確定。

【更多新聞】

早上大吵一架！母剛跳日月潭命危　兒接著醉倒停車場...下秒遭輾爆頭慘死

還沒結婚媽急壞！「桃園直奔高雄」找媳婦　兒子苦勸：別找了，她已是前女友

行人闖馬路...騎士猛急煞！下秒人車「360度前空翻」　倒地撫腰痛苦翻滾

ET快訊
陳明文在高鐵掉現金300萬元　兒急出面回應了
清純小三床戰大15歲人夫...判刑後又line「幫你X兩下」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南新營區出現「共產天后宮」　市府：疑似違建絕不寬貸

「乩身辦事」撞飛騎士竟無感　酒測0.36：禮貌接受喪家邀喝兩杯

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

按摩館越女內衣來不及穿被查獲　老闆理由超瞎...男客認了半套

台中帥警「曾是空少+精通外語」志在服務　阿嬤「心花開」讚：很優秀

他獨赴澎湖望安散心　租車離民宿外出未歸...海巡尋獲已成浮屍

「8根釘子6根偏移」　三總名醫涉腰椎手術害半癱遭起訴

「想再來台灣」…陸情侶自由行回家挨告詐騙　急奔台賠錢證清白

頂烈日+翻越礁石搬運遺體　15海巡隊員12小時全虛脫：這一切都值得！

少女被拐下海！月入高達40萬+送iPhone7　逼先「試車」後卻一場空

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

台南新營區出現「共產天后宮」　市府：疑似違建絕不寬貸

「乩身辦事」撞飛騎士竟無感　酒測0.36：禮貌接受喪家邀喝兩杯

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

按摩館越女內衣來不及穿被查獲　老闆理由超瞎...男客認了半套

台中帥警「曾是空少+精通外語」志在服務　阿嬤「心花開」讚：很優秀

他獨赴澎湖望安散心　租車離民宿外出未歸...海巡尋獲已成浮屍

「8根釘子6根偏移」　三總名醫涉腰椎手術害半癱遭起訴

「想再來台灣」…陸情侶自由行回家挨告詐騙　急奔台賠錢證清白

頂烈日+翻越礁石搬運遺體　15海巡隊員12小時全虛脫：這一切都值得！

少女被拐下海！月入高達40萬+送iPhone7　逼先「試車」後卻一場空

楊冪私人帳號疑曝光！內容被扒…怨被當賤貨「你們心裡就舒服了」

韓國瑜若當選…　張善政：擴大港生來台就學、放寬在台就業

腦補就是你的超能力！《陳情令》雲深處兄弟情⋯翻個面秒秒是真愛

台南新營區出現「共產天后宮」　市府：疑似違建絕不寬貸

旱鴨子救星！IG瘋傳「全身式游泳圈」躺下自動浮起、還能順便防曬

1人1屍共處一室！11歲女童「出門玩狗」失蹤3天　警在同社區內尋獲遺體

與民進黨決裂　柯文哲自稱「底色沒有變」：我還是綠底的

李乾龍爆侯「適當時機全力輔選韓」　侯友宜：我做我該做的事

世籃賽／英格爾斯準大三元　澳洲退塞內加爾二連勝

U18世界盃／火球男陳志杰先發戰南非　中華隊打線出爐　

社會熱門新聞

BMW對決 MX-5　北宜廝殺..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不..

單親媽撞車腦死　器捐12部位創..

爆乳「偽娘」一夜情榨乾　全台7..

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補..

到南投玩！重機男載妻撞分隔島噴..

男女大學生酒後嘿咻　女控性侵不..

濱海公路賓士撞重機　19歲男大..

竹科大地主偷腥挨告　報復討數億..

髮蠟哥挺吳小哲　揪網友踢館包龍..

13歲少年溪中浮沉「30hrs..

國道汐五高架黑車神飄移　銀車驚..

16歲就能考駕照　高一生提案開..

更多熱門

相關新聞

小刀「退團5566內幕」曝光！

小刀（彭康育）曾是天團5566成員之一，他在2003年因脊椎受傷退出，他近期和經紀人孫德榮（孫總），以及昔日團員王仁甫、孫協志等人一起上《小明星大跟班》，更揭露當年退團的內幕。

韓粉房東拒租　鐵板燒店今熄燈

鐵板燒韓粉房東不給租　潘恒旭願溝通

受迫關店在一家　「發大財」鐵板燒店月底熄燈

退警勇警公祭拉布條：在職捐軀英雄，退休養老米蟲

關鍵字：

退警布條小刀

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

好市多中和店將實施新政策　網推爆

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面