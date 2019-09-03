退警天橋掛「踐踏警消」布條　2男持小刀劃破...下場GG

▲2男持小刀劃破「中華民國退休警察人員協會」懸掛的布條，法官判拘役20天。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

「中華民國退休警察人員協會」總會2018年在北市忠孝西路天橋上掛布條，但卻遭到廖姓、陳姓男子持小刀劃破。台北地院審理後，依毀損罪判2人各拘役20日，得易科罰金2萬元，2人不服提出上訴，遭到二審法官駁回，但宣告2年緩刑確定。

判決書指出，中華民國退休警察人員協會總會2018年在忠孝西路天橋上懸掛寫有「踐踏警消 誰來保護人民」，1幅是「警消危勞 政府視而不見」，來對政府表達自己的不滿。

然而，同年5月16日卻遭到廖男及陳男2人持小刀劃破布條，案經協會提告後，2人被依毀損罪各判拘役20天，但2人不服判決，提出上訴。2人共同主張，天橋上本來就不得懸掛布條，縱使他們割毀布條有阻卻違法的事由，但是有也已與總會理事長，希望獲判緩刑。

二審法官審理後，認為2人過去沒有犯罪紀錄，也已道歉和解，並賠償布條文萱的損害，審酌2人犯情，維持原判，但諭知緩刑2年，全案確定。

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